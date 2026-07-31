"L'amour toujours"-Gesänge beschäftigen Justiz

Das Singen des Partyhits "L'amour toujours" von Gigi D'Agostino in abgeänderter rassistischer Form beschäftigt die Justiz österreichweit. In einer Anfragebeantwortung an die Grünen berichtete das Justizministerium von mindestens 26 Verfahren, die nach solchen Vorfällen anhängig waren - von einer reinen Anfangsverdachtsprüfung bis zu Gerichtsprozessen. Verurteilungen gab es aber nur in den seltensten Fällen. Die Grünen orten ein strukturelles Problem.

© APA/BARBARA GINDL In Salzburg gab es bereits eine Verurteilung wegen "L'amour toujours"