USA: Nach Amoklauf des Sohnes muss Vater 15 Jahre in Haft

Fast zwei Jahre nach dem tödlichen Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf eine Schule in den USA ist dessen Vater am Donnerstag zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Colin Gray hatte seinem Sohn Colt, der unlängst zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden war, das Gewehr geschenkt, mit dem dieser im US-Staat Georgia vier Menschen ermordete. Der Richter blieb mit der Strafe laut Medien deutlich hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft nach 80 Jahren Gefängnis zurück.

© APA/AFP/GETTY WINDER, GEORGIA - SEPTEMBER 6: Colin Gray, 54, the father of Apalachee High School shooting suspect Colt Gray, 14, enters the Barrow County courthouse for his first appearance, on September 6, 2024, in Winder, Georgia. Colin Gray is being charged with involuntary manslaughter, second-degree murder and cruelty to children after his son opened fire and killed 4 at the high school on Wednesday. Brynn Anderson-Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)