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USA: Nach Amoklauf des Sohnes muss Vater 15 Jahre in Haft
Fast zwei Jahre nach dem tödlichen Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf eine Schule in den USA ist dessen Vater am Donnerstag zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Colin Gray hatte seinem Sohn Colt, der unlängst zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden war, das Gewehr geschenkt, mit dem dieser im US-Staat Georgia vier Menschen ermordete. Der Richter blieb mit der Strafe laut Medien deutlich hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft nach 80 Jahren Gefängnis zurück.