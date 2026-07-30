Austria nach 3:1 gegen Liepaja im Europacup weiter

Die Austria hat die Pflicht erfüllt und ist in die dritte Qualifikationsrunde der Conference League eingezogen. Nach dem 2:0 im Hinspiel setzten sich die Wiener auch im Rückspiel gegen Liepaja 3:1 (2:1) durch. Die Gäste aus Lettland gingen in Wien-Favoriten früh in Führung, eine rasche Rote Karte für Ex-Austrianer Marvin Martins (8.) bescherte der Austria aber einen langen numerischen Vorteil. Nächster Gegner des Teams von Trainer Stephan Helm ist Beitar Jerusalem.

© APA/GEORG HOCHMUTH Eine Schlüsselszene: Martins hilft sich gegen Boateng regelwidrig