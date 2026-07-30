Protest nach Festnahme von Istanbuler Bezirksbürgermeisterin

Im Bezirk Üsküdar auf der anatolischen Seite Istanbuls haben mehrere tausend Menschen gegen die Festnahme der Bezirksbürgermeisterin demonstriert. Der friedliche Protest, an dem sich auch viele ältere Menschen beteiligten, zog zum Rathaus des Bezirks, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Bezirksbürgermeisterin Sinem Dedetas der Oppositionspartei CHP war am Mittwoch bei einer Razzia festgenommen worden.