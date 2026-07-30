Polizeieinsatz wegen verdächtiger Personen in Wacken

Die Polizei hat am Abend im Bereich Wacken nach zwei verdächtigen Personen gefahndet. Den Angaben zufolge wurden sie außerhalb des Festivalgeländes des Wacken Open Air (W:O:A) festgestellt und kontrolliert. Es bestehe keine Gefährdung für das Heavy-Metal-Festival und seine Besucher, hieß es weiter. Die Ermittlungen dauerten an. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Das Festival ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft.

© APA/dpa 29.07.2026, Schleswig-Holstein, Wacken: Festivalbesucher feiern während des Auftritts der Band Hämatom beim Wacken Open Air (W:O:A). Das W:O:A gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt. Foto: Frank Molter/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

vor 59 Minuten 30. Juli 2026 um 20:11 Deutschland Polizei +2 KriminalitätMusik