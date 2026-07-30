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Grynspan führt bei erstem Votum über Guterres-Nachfolge
Die Politikerin Rebeca Grynspan aus Costa Rica hat laut Diplomatenkreisen in einer ersten Probeabstimmung im UNO-Sicherheitsrat über die Nachfolge von UNO-Generalsekretär António Guterres die meisten Stimmen bekommen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, habe den dritten Platz hinter Guyanas UNO-Botschafterin in New York, Carolyn Rodrigues Birkett, belegt, erfuhr die dpa aus informierten Kreisen.