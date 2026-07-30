Grynspan führt bei erstem Votum über Guterres-Nachfolge

Die Politikerin Rebeca Grynspan aus Costa Rica hat laut Diplomatenkreisen in einer ersten Probeabstimmung im UNO-Sicherheitsrat über die Nachfolge von UNO-Generalsekretär António Guterres die meisten Stimmen bekommen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, habe den dritten Platz hinter Guyanas UNO-Botschafterin in New York, Carolyn Rodrigues Birkett, belegt, erfuhr die dpa aus informierten Kreisen.

© APA/AFP Costa Rican economist and former Second Vice President Rebeca Grynspan speaks to the press following her hearing to be considered as the next Secretary-General of the United Nations at UN Headquarters in New York on April 22, 2026. Grynspan is among four candidates vying for the position currently held by Portugal's Antonio Guterres. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)