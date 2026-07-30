Trump will Widerstand bei Justizminister-Wahl umgehen

Bei der Umbildung seines Kabinetts bekommt US-Präsident Donald Trump aus der eigenen Partei Gegenwind im Senat. Trump, der seinen früheren persönlichen Anwalt Todd Blanche zum Justizminister machen will, erwägt bei andauernder Kritik deshalb, die Nominierung vorerst zurückzuziehen. Das schrieb der Republikaner auf Truth Social. Es wäre ein taktischer Schritt mit dem Ziel, perspektivisch eine andere Ausgangslage für die Abstimmung zu der Personalie im Senat zu schaffen.

© APA/AFP (FILES) Acting US Attorney General Todd Blanche testifies during a Senate Judiciary Committee hearing on his nomination to be Attorney General, on Capitol Hill in Washington, DC, on July 15, 2026. US President Donald Trump said on July 30, 2026, he could temporarily withdraw Todd Blanche's nomination for US attorney general after two Republican senators forced the postponement of a crucial confirmation vote. Trump said Blanche, his former personal lawyer and current acting attorney general, could be renominated after Senators John Cornyn of Texas and Thom Tillis of North Carolina leave office in January. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)