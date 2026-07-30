Salzburg trifft in 3. Europa-League-Quali-Runde auf Pafos

Red Bull Salzburg bekommt es in der 3. Qualifikationsrunde zur Fußball-Europa-League mit dem Pafos FC zu tun. Der Erstligist aus Zypern schaffte am Donnerstag in Limassol mit einem 4:0-Sieg nach Verlängerung gegen Hajduk Split die Wende. Die Kroaten hatten die erste Partie 2:0 gewonnen. Die Salzburger treten am 6. August auswärts an, das Rückspiel folgt am 13. August in Wals-Siezenheim. Im Kampf um den Einzug in die Ligaphase muss dann noch das Play-off gemeistert werden.

© APA/EXPA/ JOHANN GRODER Röhls Team muss nach Zypern reisen