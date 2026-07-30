Liste Fritz will 15 Prozent bei Tirol-Wahl und regieren

Die oppositionelle Liste Fritz hat sich für die Tiroler Landtagswahl im Herbst 2027 die Latte hochgelegt: Man wolle deutlich von derzeit 9,9 Prozent zulegen und 15 Prozent erreichen, sagte Parteichefin Andrea Haselwanter-Schneider im APA-Interview. Und sie machte klar, in einem solchen Fall nach der Wahl regieren zu wollen, wenngleich "nicht um jeden Preis". Als mögliche Partner in einer präferierten Dreierkoalitionsvariante sah sie neben der ÖVP noch SPÖ, NEOS und Grüne.

Bei der SPÖ stellte sich für Haselwanter-Schneider, die wieder als Spitzenkandidatin ins Rennen geht, aber die Frage, ob für diese eine Regierungsbeteiligung nach der Wahl überhaupt in Frage komme, denn: "Wahrscheinlich ist die SPÖ dann so dezimiert, dass sie in Opposition gehen will." Eine Dreierkoalition - für Haselwanter-Schneider die einzig realistische Regierungsoption abseits der FPÖ - könne gut funktionieren, zeigte sich die Liste Fritz-Chefin überzeugt. Generell gelte: "Regieren nicht um jeden Preis. Man darf seine Haltung nicht an der Regierungstür abgeben." Um jeden Preis in eine Koalition mit der ÖVP gegangen sei hingegen die SPÖ. Dies sehe man etwa bei der soeben paktierten Baulandmobilisierungsabgabe: "Die SPÖ hat ihre Überschrift gekriegt, die im Koalitionsübereinkommen ausgehandelt wurde, aber der Inhalt ist gleich Null", kritisierte die Parteichefin: "Mit der Liste Fritz hätte es eine Verpflichtung für die Gemeinden gegeben."

Kein Vorbild für eine etwaige Dreierkoalition in Tirol sah Haselwanter-Schneider in der derzeitigen Konstellation im Bund: "Man sieht jetzt, dass jeder nur seine Klientel vertritt. Wir als Liste Fritz machen keine Klientel-Politik." Ihre eigene Partei verortete sie "in der Mitte" mit Schwerpunkt auf "sozialer Politik". Die Liste Fritz sei auch ein "Angebot für Protestwähler". Sie würden auch im "Teich der FPÖ-Wähler fischen". Die Blauen sah die gebürtige Wipptalerin als "Altpartei": "Die FPÖ hat schon in der Bundesregierung zeigen können, was sie tut oder nicht tut. An der unsäglichen Pensionsreform, die vor allem Frauen bei Pensionen massiv benachteiligt, sieht man, dass die FPÖ nicht das Wohl der Menschen im Sinn hat. Genauso bei der Krankenkassenreform."

Angesprochen auf das einst schwierige Verhältnis zwischen Liste Fritz und ÖVP, antwortete die 58-Jährige: "Ich bin bekannt dafür, dass ich jemand bin, der auf einer sehr sachlichen Ebene mit sehr vielen gut reden kann, auch mit der ÖVP." Wenn man den Umfragen trauen könne, werde die ÖVP zukünftig "nicht mehr Alleinherrscher" sein und müsse sich auch auf andere Parteien zubewegen, zeigte sie sich zuversichtlich hinsichtlich einer guten Gesprächsbasis.

Vor einer möglichen Kandidatur von Ex-SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer mit eigener Liste fürchte sich Haselwanter-Schneider nicht. Sie wünsche jedem, der Engagement habe, "alles Gute", "aber man braucht natürlich ein Programm. Auf einen Selbstdarsteller hat Tirol nicht gewartet." Die Politikerin polterte: "Solange er Landeshauptmannstellvertreter war, habe ich nicht gehört, dass er Geld aus der Tiwag holen will", spielte sie etwa auf seinen letztjährigen Landtagsantrag an, Übergewinne des Energieversorgers als Sonderdividende an die Bevölkerung zurückzugeben. Dies hatte letztlich zu Dornauers Rauswurf aus der SPÖ geführt. Eine Person allein mache noch kein Programm aus - die Liste Fritz sei hingegen eine Gruppierung, der sich viele Menschen angeschlossen hätten.

Ein Schwerpunkt im eigenen Programm sei etwa der Kampf gegen den "Ausverkauf der Heimat" und für leistbares Wohnen. Daher brauche es auch die Baulandmobilisierungsabgabe, "aber verpflichtend und ohne zig Ausnahmen." Im Bereich Gesundheit müsse man die "ungleiche Bezahlung in der Pflege" abschaffen: "Es geht nicht, dass man für gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt bekommt." Die Politikerin spielte damit auf die unterschiedlichen Gehaltssysteme in der Pflege an. Die Kompetenzen für die Gesundheit sollten in Zukunft bei den Bundesländern liegen. Generell sollten Zuständigkeiten - gefragt zum Thema Reformpartnerschaft - klar geklärt sein. Auch eine konkrete Gesundheitsstrukturreform schlug Haselwanter-Schneider vor: "Im Land sollte es das Dach einer Krankenhaus-Holding geben, in der alle Spitäler untergebracht sind." Es brauche außerdem mehr Primärversorgungseinheiten sowie mehr medizinisches Personal: "Wir müssen darauf schauen, wie wir junge Mediziner in Tirol halten können."

Im Tiroler Dauerbrenner Transitverkehr brachte die Liste Fritz-Chefin - in Anbetracht der sehr kritischen Schlussanträge des EuGH-Generalanwalts - drei konkrete Lösungsvorschläge: "Jeder Lkw, der durch Tirol fährt, muss kontrolliert werden. Zweitens brauchen wir ein Lärmschutzgesetz. Drittens muss klar sein, dass die Abfahrverbote (auf das niederrangige Straßennetz, Anm.) nicht nur kontrolliert, sondern Verstöße auch geahndet werden."

Eine scharfe Reaktion auf die Aussagen Haselwanter-Schneiders zur Koalitionsfrage kam am Donnerstag von Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger. "Die Liste Fritz ist nicht mehr das, was sie einmal war. Sie will sich nun als Einheitspartei positionieren", erklärte Abwerzger in einer Aussendung. Die Liste Fritz-Obfrau schmiede jetzt schon an einer "Verlierer-Koalition nach der Wahl und dient sich somit als Steigbügelhalter für ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle an, auch dann, wenn die ÖVP nach den Landtagswahlen den ersten Platz verliert". Parteigründer Fritz Dinkhauser habe noch gegen das "schwarze System" gekämpft, Haselwanter-Schneider beschreite hingegen den "Weg zu einer angepassten Regierungspartei."

Die Liste Fritz war 2008 vom langjährigen Tiroler Arbeiterkammerpräsidenten Dinkhauser gegründet worden. Bei der damaligen Landtagswahl schoss sie auf Anhieb auf 18,35 Prozent. Derzeit stellt sie drei Mandatare im Tiroler Landtag.