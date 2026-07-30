Der 46-Jährige war am Sonntag vor der Insel Šolta von einem Katamaran ins Meer gestürzt. Eine mehrtägige Suchaktion wurde jetzt ergebnislos abgebrochen.

Die kroatischen Behörden haben die Suche nach einem vermissten österreichischen Segler (46) vor der dalmatinischen Insel Šolta beendet. Das zuständige Ministerium für Meer, Verkehr und Infrastruktur teilte am Donnerstag laut kroatischen Medienberichten mit, dass die Such- und Rettungsaktion nach mehreren Tagen eingestellt wurde.

Der Mann war seit Sonntag im westlichen Teil des Split-Archipels vermisst worden. Er war während eines Unwetters von einem Katamaran ins Meer gestürzt. Unmittelbar nach der Vermisstenmeldung startete eine koordinierte Suchaktion, die bis Mittwoch ohne Unterbrechung fortgeführt wurde. Die übrige Besatzung, es handelt sich um sechs österreichische Staatsbürger, blieb unverletzt.

Auch Drohne im Einsatz

Bei der Suchaktion nach dem Skipper im Einsatz standen sämtliche verfügbaren Einheiten der Hafenbehörde Split sowie deren Außenstellen in Hvar und Milna. Unterstützt wurden sie von der See- und Flughafenpolizei Split und der kroatischen Küstenwache. Vor allem in den ersten beiden Tagen wurde die Suche mit mehreren Rettungs- und Polizeibooten intensiv geführt. Auch aus der Luft wurde nach dem Vermissten gesucht. Ein Pilatus-Flugzeug, ein Hubschrauber sowie eine eigens eingesetzte Drohne überflogen die festgelegten Suchgebiete. Koordiniert wurde der Einsatz vom Seenotrettungsleitzentrum in Rijeka.

Trotz des umfangreichen Einsatzes konnte der Österreicher bislang nicht gefunden werden. Die aktive Such- und Rettungsaktion wurde deshalb offiziell beendet. Nach Angaben der kroatischen Behörden werden die zuständigen Stellen das Seegebiet im Rahmen der laufenden Überwachung der Schifffahrt weiter im Blick behalten.