Milei führt "Hassreden" als Grund für Einreiseverbot ein

Argentiniens rechtsgerichteter Präsident Javier Milei will Ausländern künftig die Einreise verweigern oder sie des Landes verweisen, wenn sie "Hassreden" gegen Argentinier und Argentinien verbreiten. Milei ordnete am Donnerstag per Dekret eine entsprechende Änderung des Einwanderungsgesetzes an. Sie trat vorläufig in Kraft, eine Bestätigung im Parlament steht noch aus. "Wer die Republik Argentinien attackiert, ist in unserem Land nicht willkommen", unterstrich Mileis Büro.

© APA/AFP (FILES) Argentina's President Javier Milei gestures from the balcony of Casa Rosada presidential palace after a Te Deum marking the 216th anniversary of the May Revolution that led to Argentina's independence from Spain, in Buenos Aires on May 25, 2026. Argentine President Javier Milei has amended the Immigration Act by decree to ban the entry of foreign nationals who express hate speech against the South American country, according to the text published on July 29, 2026 evening, which is to be submitted to Congress. (Photo by Luis ROBAYO / AFP)