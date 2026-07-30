Paragleiter stürzt im Mölltal 200 Meter in die Tiefe

Der 64-Jährige wurde von einem weiteren Paragleiter-Piloten im felsigen Gelände im Bereich des Speichers Oscheniksee entdeckt. Am Ossiacher See musste ein 27-Jähriger im Wasser notlanden.

Ein 64-jähriger Paragleiter-Pilot ist Donnerstagnachmittag im Bereich des Oscheniksees im Mölltal schwer verunglückt. Der Mann war gegen 11.45 Uhr von der Emberger Alm im Bezirk Spittal an der Drau zu einem Freizeitflug gestartet. Rund zweieinhalb Stunden später klappte sein Paragleiter im Bereich des Speichers vermutlich aufgrund ausbleibender Thermik plötzlich zusammen. Der Pilot stürzte aus einer Höhe von rund 200 Metern ab, konnte jedoch noch rechtzeitig seine Sicherheitsreserve aktivieren.

Der 64-Jährige kam etwa 100 Meter südöstlich der Staumauer des Oscheniksees in felsigem Gelände verletzt zum Liegen. Ein anderer Paragleiter-Pilot bemerkte den Gleitschirm zwischen den Felsen und setzte sofort die Rettungskette in Gang. Wegen des schwer zugänglichen Geländes wurden der Notarzthubschrauber C7, der Polizeihubschrauber „Libelle“ sowie die Bergrettung Flattach alarmiert. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Verletzte mittels Tau geborgen und anschließend mit dem C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Notwasserung am Ossiacher See

Ein weiterer Flugunfall mit einem Paragleiter ereignete sich am Donnerstag am Ossiacher See. Dort musste ein 27-Jähriger im See notlanden. Der Mann war von der Gerlitzen in Richtung Landeplatz in Annenheim gestartet. Im Zuge eines Flugmanövers geriet das Leinenwerk des Schirmes in Unordnung, wodurch der Gleitschirm zusammenklappte. Der 27-Jährige reagierte umgehend und klappte den Notschirm aus. Damit konnte er im Wasser notlanden. Der Pilot blieb bei dem Zwischenfall unverletzt und wurde von zwei Stand-up-Paddlern gerettet und ans Ufer gebracht.