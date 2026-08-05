Seit Anfang des Jahres war das Café im Napoleonstadl in Klagenfurt geschlossen. Nach langer Suche hat man endlich einen neuen Pächter für das Traditionslokal gefunden.

Das „Parkhaus“ im Napoleonstadl in der Klagenfurter Innenstadt wird neu zum Leben erweckt. Seit rund eineinhalb Monaten wird das Lokal umfassend renoviert und auf Hochglanz gebracht. „Wir haben sehr viel Mühe hineingesteckt“, erklärt Josef Hermetter, in der Gastronomie besser bekannt als „Beppo“. Das altbekannte Lokal trägt künftig den Namen „Parkhaus am Ring“ und soll Kultur und Kulinarik miteinander verbinden. Der großzügige Gastgarten vor dem Lokal ist familienfreundlich gestaltet und soll zugleich als Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen dienen. Mit dem Soft-Opening am 27. Juli hat das Parkhaus bereits seine Türen für alle Gäste geöffnet.

Das dreiköpfige Führungsteam rund um Krystle Klimbacher sowie Josef und Liia Hermetter hat mit dem Lokal große Pläne. Sie möchten nicht nur mit dem Stadttheater zusammenarbeiten, da Hermetter selbst Opernsängerin ist, sondern auch neuen Schwung in die Klagenfurter Innenstadt bringen. „Genau so etwas fehlt der Stadt“, betont Klimbacher. Ziel ist es, eine „wandelbare Atmosphäre“ zu schaffen, in der sich Menschen aller Altersgruppen wohlfühlen. Das Parkhaus bietet insgesamt rund 90 Sitzplätze im Innen- und Außenbereich und erstreckt sich über drei Ebenen. Im Untergeschoss befinden sich die Sanitäranlagen, im Erdgeschoss die Bar mit Veranstaltungsbereich und eine Etage darüber eine architektonische Ausstellung. Dabei arbeitet das Team eng mit Architekt Sebastian Horvath und dessen Frau Christina zusammen.

Unsere Gäste dürfen sich auf den besten Kaffee der Stadt freuen. — Josef Hermetter , Gastronom

Auch kulinarisch möchten die Betreiber Akzente setzen. Gäste dürfen sich laut Josef Hermetter auf „den besten Kaffee der Stadt“ freuen. Ergänzt wird das Angebot durch kleine Speisen wie Croissants oder Bruschetta, ein eigenes „Parkhaus Breakfast“, wechselnde Tagesspezialitäten sowie zahlreiche Aperitifs.

Platz für verschiedenste Veranstaltungen

Eine Besonderheit sieht das Team vor allem in der Vielseitigkeit des Lokals. Handgefertigte Sitzbänke und Lampen lassen sich im Innenraum flexibel umstellen und schaffen so Platz für unterschiedlichste Veranstaltungen. „Es wird eine Latino-Paella-Party geben, Live-Kochen mit verschiedenen Nationalitäten und DJ-Sommershows mit Jose Mario“, erzählt der Gastronom. Letzteres fand bereits im Rahmen der Opening-Party statt und war laut den Betreibern ein voller Erfolg. „Hunderte Gäste haben bis zwei Uhr früh gefeiert“, berichtet Klimbacher. Darüber hinaus eignet sich das Parkhaus auch für private Feiern wie Taufen oder Verleihungen. „Unser Extraraum ist genau für so etwas da“, erklärt die Opernsängerin. Je nach Veranstaltung wird das passende Catering angeboten.

„Für die Pause. Für den Hunger. Für die Zeit miteinander.“ Mit diesem Motto möchten die Betreiber das Parkhaus zu einem Treffpunkt für alle machen, an dem Kultur, Kulinarik und Gemeinschaft aufeinandertreffen. Das Team freut sich auf die offizielle Eröffnung im September.