Boot blieb bei Mautstelle auf der Karawankenautobahn stecken

Mehrere Feuerwehren wurden am Donnerstag auf die A11 bei der Mautstelle Rosenbach alarmiert. Dort kam ein Fahrzeug samt Bootsanhänger nicht mehr weiter.

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden die Feuerwehren Donnerstagvormittag in Kärnten gerufen. Bei der Mautstelle Rosenbach vor dem Karawankentunnel auf der A11 war ein Boot steckengeblieben. Das Fahrzeug samt Bootsanhänger war auf der Karawankenautobahn in Fahrtrichtung Slowenien unterwegs.

Die betroffene Fahrspur wurde von den Einsatzkräften gesichert. Anschließend wurde der Anhänger mithilfe hydraulischer Geräte aus seiner verklemmten Lage befreit. Das Mauthäuschen wurde durch das Boot beschädigt.

Im Einsatz standen die Feuerwehren St. Jakob im Rosental, Friessnitz-Rosenbach, Maria Elend, Dolintschach und Rosegg.