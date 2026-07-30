Migranten-Ansturm von Marokko auf spanische Exklave Ceuta

Zahlreiche Migranten sind am Donnerstag über das Meer aus Marokko in die spanische Nordafrika-Enklave Ceuta gelangt. Die Menschen seien schwimmend über die Uferbefestigung am Grenzstrand Tarajal gekommen und hätten die Polizei überrannt, teilte die spanische Polizeibehörde Guardia Civil mit. Die Behörde nannte zunächst keine genauen Zahlen. Dem staatlichen Fernsehsender TVE zufolge gelangten zwischen 2.000 und 3.000 meist Jugendliche in die Enklave.

This video frame grab obtained from an AFP video shows migrants reaching the shore of Spanish north African exclave of Ceuta, after swimming around the border fence between Morocco and Spain, in Ceuta on July 30, 2026. Hundreds of migrants entered the Spanish north African exclave of Ceuta today, AFP reporters saw, many of them having swum by sea around the frontier fence. Migration from Morocco into Spain's two north African territories, Ceuta and Melilla, has long been a politically sensitive issue between the two countries, as thousands cross the border at times. AFP reporters saw a stream of adults and children, most of them wet, entering the town. (Photo by LucÌa DIAZ / AFP)

Die staatliche Nachrichtenagentur EFE berichtete zudem, dass viele Migranten über den Grenzzaun geklettert seien. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Erst in der vergangenen Woche waren nach Angaben der Regionalbehörden mehr als 1.500 Migranten schwimmend nach Ceuta gekommen.

Hintergrund des sprunghaften Anstiegs ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofs Spaniens von Anfang des Monats. Demnach dürfen Migranten, die auf dem Seeweg nach Ceuta oder in die andere spanische Nordafrika-Enklave Melilla abgefangen werden, nicht umgehend wieder zurückgeschickt werden. Seit dem Urteil habe es einen stetigen Zustrom gegeben, am Donnerstag sei es jedoch zu einer "Explosion" gekommen, sagte ein Sprecher der Guardia Civil.

Der Migrationsaktivist Zakaria Zarroqui verglich die Ereignisse mit dem Mai 2021, als innerhalb weniger Tage rund 10.000 Jugendliche aus Marokko und Ländern südlich der Sahara die Enklave erreichten. Die Lage sei außer Kontrolle, erklärte Zarroqui. Menschen strömten weiterhin in die marokkanische Stadt Fnideq, um von dort nach Ceuta überzusetzen.

Der Regierungschef von Ceuta, Juan Jesus Vivas, forderte die spanische Zentralregierung auf, wegen der Massenankünfte den Notstand auszurufen. Zudem bat die Regionalregierung in einer Nachricht auf der Online-Plattform X darum, das Militär zur Sicherung einzusetzen und die Grenze zu Marokko zu schließen.

Das spanische Verteidigungsministerium erklärte, es gebe derzeit keine Pläne, die Armee einzusetzen. Das Innenministerium teilte mit, es arbeite eng mit Marokko zusammen, um den Zustrom einzudämmen. Das Ministerium machte Schlepperbanden dafür verantwortlich, das jüngste Gerichtsurteil auszunutzen. Eine Stellungnahme des marokkanischen Innenministeriums lag zunächst nicht vor.

Ceuta bildet zusammen mit der nahegelegenen spanischen Enklave Melilla die einzige Landgrenze der Europäischen Union zum afrikanischen Kontinent. In beiden Städten kommt es immer wieder zu Versuchen von Migranten, auf diesem Weg in die EU einzureisen.