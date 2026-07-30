US-Außenministerium sorgt mit falscher Afrika-Karte für Wirbel

Die Karte, auf der alle Länder Afrikas falsch beschriftet waren, wurde während einer Präsentation auf der AIDS-2026-Konferenz in Rio de Janeiro gezeigt. Reuters zufolge enthielt die Karte ein Wasserzeichen, das darauf hindeutet, dass die Karte mit OpenAI erstellt wurde.

Das US-Außenministerium hat bei einer internationalen Konferenz in dieser Woche mit einer Landkarte für Aufsehen gesorgt, auf der alle Länder Afrikas falsch beschriftet waren. Die fehlerhafte Karte wurde während einer Präsentation über neue Gesundheitsabkommen auf der AIDS-2026-Konferenz in Rio de Janeiro gezeigt, wie die Nachrichtenagentur Reuters nach Sichtung eines Videos meldete.

Einer Analyse von Reuters zufolge enthielt die Karte ein Wasserzeichen, das darauf hindeutet, dass sie mit Werkzeugen des KI-Anbieters OpenAI erstellt wurde. Das US-Außenministerium übernahm die „volle Verantwortung“ und erklärte, ein Mitarbeiter habe die Präsentation kurz vor der Veranstaltung in Eile geändert.

Nigeria als Binnenstaat in der Sahara und Mosambik am Horn von Afrika

Auf der Karte wurde beispielsweise Nigeria, wo die USA mehrere hundert Soldaten stationiert haben, als Binnenstaat in der Sahara dargestellt. Mosambik wurde vom Südosten Afrikas an das Horn von Afrika verlegt. Teilnehmer der Konferenz veröffentlichten Fotos der Karte im Internet. „Wer auch immer diese Folie erstellt und genehmigt hat, wusste nicht, wo die Länder in Afrika liegen, und hat sich nicht die Mühe gemacht, seine Arbeit zu überprüfen“, schrieb Matt Petit vom Atlantic Council in einem Beitrag auf der Plattform LinkedIn.

Die Präsentation wurde von Jeff Graham gehalten, dem obersten US-Gesundheitsgesandten, der das als PEPFAR bekannte HIV/Aids-Nothilfeprogramm des US-Präsidenten leitet. Das Außenministerium teilte mit, die Gespräche auf der Konferenz seien trotz der Panne „substanziell und konstruktiv“ gewesen. Die US-Regierung hatte im vergangenen Jahr die Finanzierung von PEPFAR vorübergehend ausgesetzt, was Hilfsprogramme weltweit beeinträchtigte. Zwar wurden die Kernaufgaben wie die Bereitstellung von Medikamenten weitgehend wieder aufgenommen, jedoch kürzen die USA die Ausgaben in anderen Bereichen wie Prävention und Überwachung.