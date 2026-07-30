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Waldbrand nahe Akw in englischer Grafschaft Suffolk
In der englischen Grafschaft Suffolk kämpfen derzeit mehr als 100 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand in der Nähe eines Kernkraftwerks. Bereits am frühen Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte zu dem Feuer in dem Küsten- und Heidelandgebiet Dunwich Heath gerufen. Die örtliche Feuerwehr stuft den Brand inzwischen als Großereignis ein. Demnach lodern die Flammen auf einer Fläche von etwa 100 Hektar.