Waldbrand nahe Akw in englischer Grafschaft Suffolk

In der englischen Grafschaft Suffolk kämpfen derzeit mehr als 100 Feuerwehrleute gegen einen Waldbrand in der Nähe eines Kernkraftwerks. Bereits am frühen Mittwochabend wurden die Einsatzkräfte zu dem Feuer in dem Küsten- und Heidelandgebiet Dunwich Heath gerufen. Die örtliche Feuerwehr stuft den Brand inzwischen als Großereignis ein. Demnach lodern die Flammen auf einer Fläche von etwa 100 Hektar.

© APA/AFP/POOL A photograph taken on June 19, 2024 shows a general view of the turbine hall of the Sizewell B nuclear power facility following a visit of Britain's Prime Minister and Conservative Party leader, Rishi Sunak in Sizewell, as part of a Conservative campaign event in the build-up to the UK general election on July 4. (Photo by Leon Neal / POOL / AFP)