Trump und seine Republikaner feuern aus allen Rohren gegen den früheren Corona-Chefberater Anthony Fauci.

Wer in den USA während der Corona-Krise nach Verlässlichkeit und Fachkompetenz suchte, blieb häufig bei Anthony Fauci hängen. Mit schonungsloser Offenheit und unverkennbarer Reibeisen-Stimme fasste der oberste Infektiologe des Landes regelmäßig den aktuellen Stand zur Pandemie zusammen. Fauci wurde damit zum Medien-Star – und zum impliziten Gegenspieler von Donald Trump. Versprach der US-Präsident in den letzten Monaten seiner ersten Amtszeit neue Wundermittel oder redete die Gefahr des Virus klein, war es an Fauci, die Dinge mit Fakten wieder zurechtzurücken.

Wie sehr Trump die damaligen Ereignisse auch sechs Jahre später noch umtreiben, zeigt sich in diesen Tagen. Während Fauci vor einem Senatsausschuss von den Republikanern teilweise äußerst scharf angegangen wurde, zog der Präsident in den Sozialen Medien über den mittlerweile 85-jährigen Wissenschaftler her. Fauci habe in der Amtszeit von Joe Biden eine „gewaltige Zerstörungskraft“ entfacht, schrieb der Präsident auf seine Plattform Truth Social. Das Weiße Haus verbreitete im Onlinedienst X parallel dazu ein bearbeitetes Bild von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., auf dem dieser Fauci Handschellen hinhält.

Vorwurf der bewussten Täuschung

Vor den Ausschuss gebracht hatte Fauci der mit Trump verbündete Senator Rand Paul. Der Republikaner aus Kentucky, der sich jüngst mehr als tausend Seiten aus Faucis Corona-Tagebüchern verschafft und diese veröffentlicht hatte, wirft dem Mediziner vor, bei seinen Aussagen über die Entstehung des Virus bewusst falsche Angaben gemacht zu haben. Fauci hatte bei seinen öffentlichen Stellungnahmen einen natürlichen Ursprung immer wieder als deutlich wahrscheinlicher bezeichnet als einen Laborunfall.

Die Demokraten vermuten allerdings, dass es Trump und die Republikaner drei Monate vor den Midterm-Wahlen vor allem um einen auch politisch verwertbaren Rachefeldzug geht. Für viele Anhänger der MAGA-Bewegung gilt Fauci wegen seiner Empfehlung, Corona-Schutzmasken zu tragen und sich impfen zu lassen, als Hassfigur. Der Mediziner selbst äußerte den Verdacht, dass Paul ihn wegen Meineids „hinter Gitter bringen“ wolle. Fauci war im Jänner 2025 von Biden präventiv begnadigt worden und kann für sein Handeln bis dahin nicht mehr juristisch belangt werden. Neue Aussagen unter Eid wären davon aber nicht gedeckt.