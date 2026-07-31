Die Grünen sind die kommenden fünf Jahre komplett in weiblicher Hand: Anna Slama tritt die Nachfolge von Karl Dreisiebner als Klubchefin an, Tristan Ammerer wird ihr Stellvertreter.

Waren beim Wahlkampf schon eng an Parteichefin Judith Schwentner dran: Anna Slama (links im Bild) und Tristan Ammerer (mit Kappe)

Die Koalitionsverhandlungen zwischen KPÖ und Grünen dauern noch, die maßgeblichen Personen sind aktuell auf Urlaub: Bürgermeisterin Elke Kahr, Vize Judith Schwentner und Finanzstadtrat Manfred Eber. Wobei die Frage nicht lautet, ob es zur Portugal-Koalition kommt, sondern nur: Wann? Zeitdruck erlegt man sich keinen auf, lediglich vor der konstituierenden Sitzung des Gemeinderates am 27. August will man den Pakt fixiert haben.

Eine andere Entscheidung gibt es aber, und zwar grün-intern: Der neue Klub, der ja nach den Verlusten bei der Wahl von neun auf sieben Mandatare geschrumpft ist, hat die Vorsitzfrage geklärt. Mit dem Abgang von Karl Dreisiebner war die Klubmannfrage offen – jetzt ist klar, wer ihm nachfolgt: Anna Slama wird neue grüne Klubchefin. Die Grünen haben damit alle ihre Führungsfunktionen im Gemeinderat weiblich besetzt.

© Grüne Die frisch ernannte Klubobfrau Anna Slama und ihr Stellvertreter Tristan Ammerer vor dem Grazer Rathaus

Slama, die heuer am Weihnachtstag 30 Jahre alt wird, war ÖH-Funktionärin und im Gemeinderat bisher vor allem als LGBTQIA+-Sprecherin aktiv, also für homosexuelle und queere Anliegen. Für einen politischen Schlagabtausch sorgte etwa die in Regenbogenfarben besprühte Treppe am Hauptplatzbrunnen 2022 – die SPÖ-Gemeinderätin Anna Robosch und Slama selbst griffen damals zur Dose mit Kreidespray.

Slama galt gemeinsam mit Tristan Ammerer als Favoritin für die neue Klubführung. Ammerer ist es auch, den die Fraktion als ihren Stellvertreter gewählt hat. Slama ist bereits die dritte Klubchefin im Rathaus: Die KPÖ vertraut auf Sahar Mohsenzada, die ÖVP auf Anna Hopper. Die FPÖ setzt auf Wolfgang Lueger als neuen Klubchef. SPÖ und Neos haben keinen Klubstatus.