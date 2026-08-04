Zu schnell gefahren, falsch geparkt oder die Maut nicht beszahlt. Nach dem Urlaub flattert plötzlich ein Strafzettel in den Briefkasten. Was dann zu tun ist.

Auf der Autobahn einmal kurz nicht aufgepasst und schon hat man eine Geschwindigkeitsbeschränkung übersehen oder eine Mautstelle verpasst. Was dann folgt ist im schlechtesten Fall ein Strafzettel aus dem Ausland, der einige Zeit später als unliebes Urlaubssouvenier in den Briefkasten flattert. Für viele stellt sich dann die Frage: Was tun mit der Strafe? Andreas Joham vom Institut für Öffentliches Recht der Uni Graz kennt die Antwort.

Um bereits das Wichtigste vorweg zu nehmen: Man sollte einen Geldstrafen aus dem Ausland niemals einfach ignorieren. Allerdings gibt es einige Punkte die man überprüfen sollte, bevor man die Strafe einfach überweist.

Geldstrafen werden innerstaatlich umgesetzt

Zunächst muss man laut Joham zwischen Verwaltungsstrafen und zivilrechtlichen Forderungen unterscheiden. Denn gerade bei nicht bezahlten Mauten sind diese nicht in jedem Land als Verwaltungsstrafe zu werten. Handelt es sich aber tatsächlich um eine Verwatungsstrafe greift in der EU die grenzübergreifende Verfolgung. Sprich: Die Strafe kann auch über die Landesgrenze hinweg vollsteckt werden. „Die gegenseitige Anerkennung und grenzübergreifende Vollstreckung verwaltungsbehördlicher Geldstrafen wurde von allen EU-Länder innerstaatlich umgesetzt, abgesehen von Griechenland und Irland“, sagt Joham Zudem besteht zwischen den EU-Ländern ein Datenaustausch, etwa über die Zulassungsdaten der Fahrzeuge auf Blitzerfotos angeht.

© Uni Graz

Fest steht: In der Regel gilt für die Vollstreckung von Strafen aus dem Ausland in Österreich eine Bagatellgrenze von 70 Euro. Aber Achtung: Damit ist nicht nur die Strafhöhe selbst gemeint, sondern auch die Verfahrenskosten. Eine Ausnahme ist hier etwa Deutschland. Bei Strafen aus Deutschland, liegt die Bagatellgrenze laut der bilateralen Vereinbarung bei 25 Euro.

In Drittstaaten stellt sich hingegen immer die Frage, ob es ein bilaterales Abkommen zur Vollstreckung von Strafen aus dem jeweiligen Land gibt. Solche Abkommen bestehen im Fall von Österreich etwas mit der Schweiz oder mit Liechtenstein. Damit können Strafen aus diesem Land in Österreich vollstreckt werden und umgekehrt.

Außerhalb der EU bestehen aber meist keine solchen Abkommen. Ignorieren sollte man die Strafe auch dann aber keinesfalls. Denn: Nur weil die Strafe nicht vollstreckt werden kann, heißt das nicht, dass sie keine Konsequenzen haben kann. Bezahlt man eine Strafe etwa nicht und reist danach wieder in das Land ein kann es laut Joham zu Problemen bis hin zu einer Einreiseverweigerung oder einer Festnahme führen. Denn die nicht Vollstreckbarkeit besteht in dem Fall nur außerhalb des Landes in dem die Strafe begangen wurde.

Mautzahlungen und Parkstrafen können zivilrechtlich eingefordert werden

Bei fehlenden Mautzahlungen oder Parkstrafen die mitunter auch zivilrechtlich eingefordert werden gilt hingegen: Innerhalb der EU entscheidet ein Gericht ,in dem Land in dem die Übertretung passiert ist, die Exekution. Diese wird in Österreich ex lege also nach dem Gesetz anerkannt und vollstreckt. Das passiert laut Joham sehr oft über Inkassobüros. Mit nicht EU-Staaten gibt es auch hier häufig Abkommen die solche Übertretungen regeln.

Wird die erste verwaltungsbehördliche Verfolgungshandlung erst längere Zeit nach dem Verkehrsdelikt gesetzt, kann die Verfolgung bereits verjährt sein, sofern die nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht geltende Verjährungsfrist abgelaufen ist. In Italien beträgt diese Frist etwa 360 Tage – in anderen Staaten kann sie länger sein. — Andreas Joham , vom Institut für Öffentliches Recht der Uni Graz

Generell gilt zudem: Bevor man eine Strafe überweist sollte man checken wie lange der Vorfall bereits zurückliegt und diesen Zeitraum mit jenem für einen Verfall der Strafe im jeweiligen Land abgleichen. „Wird die erste verwaltungsbehördliche Verfolgungshandlung erst längere Zeit nach dem Verkehrsdelikt gesetzt, kann die Verfolgung bereits verjährt sein, sofern die nach dem jeweiligen innerstaatlichen Recht geltende Verjährungsfrist abgelaufen ist. In Italien beträgt diese Frist etwa 360 Tage – in anderen Staaten kann sie länger sein“, so Joham.

Bevor man Geld überweist sollte man zudem prüfen, ob es sich nicht um eine Betrugsmasche handelt. Sprich: Das Inkassobüro gegenchecken und überlegen, ob man zu der Zeit überhaupt im Ausland war. Wenn man sich nicht sicher ist, ist es laut Joham ratsam sich an die Rechtberatung des ÖAMTC oder ARBÖ zu wenden.