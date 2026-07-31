Der WAC startet am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Austria Wien in die Bundesliga-Saison und hat sich hohe Ziele gesteckt.

Turbulent ist wohl das treffendste Wort, womit man die letztjährige Saison des WAC bezeichnen kann. Insgesamt vier Trainer – Didi Kühbauer, Peter Pacult, Ismail Atalan und Thomas Silberberger – werkten in der Saison 2025/26 bei den Lavanttalern, erst mit Letzterem kehrte in der Schlussphase der Saison wieder Ruhe ein. Am Ende scheiterte man im Play-off sogar nur knapp an Ried. Nach einem großen Umbruch im Kader und zahlreichen Neuzugängen will man in der für den WAC am Sonntag (17 Uhr gegen Austria Wien) beginnenden Saison mehr Stabilität zeigen und sich nach oben orientieren.

„Das war schon eine sehr spezielle Saison, wie wir sie alle nicht noch einmal erleben wollen. Wir haben uns jetzt intern wieder hohe Ziele gesetzt, wollen unbedingt oben dabei sein“, erklärt Simon Piesinger. Für den Routinier war der personelle Umbruch ein notwendiger Schritt, es habe in der vergangenen Spielzeit „zu viele Abgangswünsche und unzufriedene Spieler gegeben. Seit unserem Trainingsstart zieht aber wieder jeder voll mit, es gibt kein Jammern mehr. Zudem wollen sich die neuen und jungen Spieler beweisen und hauen sich voll rein.“

Die Testspielphase der Wolfsberger lässt jedenfalls hoffen, dass man mit dem Abstiegskampf von Anfang bis zum Ende nichts zu tun hat. Auch wenn die bisherigen Spiele nicht wirklich aussagekräftig sind, konnte man in den insgesamt neun Spielen sieben Siege und zwei Unentschieden einfahren - inklusive einem 5:1-Sieg im ÖFB-Cup gegen Lauterach. „Die darf man nicht überbewerten. Aber wir haben auch gesehen, wo wir noch Probleme haben“, gibt der Defensivspieler Einblicke und fügt hinzu: „Wir haben bisher einige Gegentreffer nach Ballverlusten erhalten. Da müssen wir besser absichern. Wir wachsen schön langsam als Team zusammen, aber es wird sicher noch ein paar Spiele dauern, bis eine gewisse Selbstverständlichkeit in unserem Spiel zu erkennen ist.“

Schnell in die Spur finden

Für Piesinger sind die Favoriten auf die vorderen Plätze „die üblichen Verdächtigen. Salzburg, Sturm, der LASK und wohl auch Rapid schätze ich stark ein, ob das stimmt, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. Für uns geht es in den ersten Partien vor allem darum, so schnell wie möglich in die Spur zu finden. Perfekt wäre es, gleich mit einem Sieg zu starten.“ Angesprochen auf abgeschaffte Punkteteilung meinte der Oberösterreicher: „Ich finde die Regeländerung gut und halte sie für die fairste Lösung. Punkte, die man sich erarbeitet, sollen auch stehen bleiben. Die Meister- und Qualifikationsrunde wird dadurch nicht weniger spannend.“