Smörgåstorta aus Schweden
Unsere Leserin Waltraud Grüner zeigt uns, wie ein Nationalgericht aus Schweden gelingt:
Zutaten Brot:
- 60 dag Mehl (davon 20 dag Roggenmehl)
- 15 g Germ
- 0,4 l Milch
- 5 dag Öl
- Salz
- Brotgewürz
Zutaten Belag:
- Käse
- Schinken
- Tomaten
- Streichkäse
- Anchovis
- Lachspaste
Zubereitung Brot:
- 1
Teig auf Backblechform ca. 1 – 1 ½ cm dick ausformen. Beidseitig mit Gabel anstechen und bei ca. 220°C backen. Alternativ kann auch Toastbrot verwendet werden.
- 2
Gebackenes und erkaltetes Brot dann in der Mitte 1 x durchschneiden und 4-lagig als Torte verwenden.
Zubereitung Beläge, fleischig:
- 1
Als mögliche Zwischenbelege könnte die „fleischige“ oder „Fischige“ Variante gewählt werden.
1. Lage – mit Butter bestreichen und mit Käse belegen
2. Lage – mit Butter bestreichen und mit Schinken belegen
3. Lage - mit Butter bestreichen und mit Tomaten belegen
4. Lage – mit Streichkäse (Paprikastreichkäse, Schinkenstreichkäse, …) bestreichen – je weiter oben, desto weichere Einlage möglich.
Zubereitung Beläge, fischig:
- 1
Lage – mit geräucherten Lachs oder Gravad Lachs belegen
- 2
Lage – mit Butter bestreichen und mit weicheren Käse (Gouda) belegen
- 3
Lage – mit schwedischen Shrimpsstreichkäse (IKEA) bestreichen und Shrimps zusätzlich auflegen (auch möglich Anchovis, Nuri-Sardinen (= scharf) oder Matjesfilet)
- 4
Lage – mit Lachspaste (IKEA) bestreichen
Außen rum mit Streichkäse bedecken (auch Gervais möglich), dann Verzierungsmöglichkeiten mit Ei, Schinkenwürfel, Knackwurstscheiben, Gurken, ….
Guten Appetit!