Kleine Zeitung Logo
Suche
Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.

Smörgåstorta aus Schweden

Smörgåstorta aus Schweden
© Waltraud Grüner
Smörgåstorta aus Schweden
Gesamtzeit:1 h 0 minKochzeit:1 h 0 min

Unsere Leserin Waltraud Grüner zeigt uns, wie ein Nationalgericht aus Schweden gelingt:

Zutaten Brot:

  • 60 dag Mehl (davon 20 dag Roggenmehl)
  • 15 g Germ
  • 0,4 l Milch
  • 5 dag Öl
  • Salz
  • Brotgewürz

Zutaten Belag:

  • Käse
  • Schinken
  • Tomaten
  • Streichkäse
  • Anchovis
  • Lachspaste

Zubereitung Brot:

  1. 1

    Teig auf Backblechform ca. 1 – 1 ½ cm dick ausformen. Beidseitig mit Gabel anstechen und bei ca. 220°C backen. Alternativ kann auch Toastbrot verwendet werden.

  2. 2

    Gebackenes und erkaltetes Brot dann in der Mitte 1 x durchschneiden und 4-lagig als Torte verwenden.

Zubereitung Beläge, fleischig:

  1. 1

    Als mögliche Zwischenbelege könnte die „fleischige“ oder „Fischige“ Variante gewählt werden.

1. Lage – mit Butter bestreichen und mit Käse belegen

2. Lage – mit Butter bestreichen und mit Schinken belegen

3. Lage - mit Butter bestreichen und mit Tomaten belegen

4. Lage – mit Streichkäse (Paprikastreichkäse, Schinkenstreichkäse, …) bestreichen – je weiter oben, desto weichere Einlage möglich.

Zubereitung Beläge, fischig:

  1. 1

    Lage – mit geräucherten Lachs oder Gravad Lachs belegen

  2. 2

    Lage – mit Butter bestreichen und mit weicheren Käse (Gouda) belegen

  3. 3

    Lage – mit schwedischen Shrimpsstreichkäse (IKEA) bestreichen und Shrimps zusätzlich auflegen (auch möglich Anchovis, Nuri-Sardinen (= scharf) oder Matjesfilet)

  4. 4

    Lage – mit Lachspaste (IKEA) bestreichen

Außen rum mit Streichkäse bedecken (auch Gervais möglich), dann Verzierungsmöglichkeiten mit Ei, Schinkenwürfel, Knackwurstscheiben, Gurken, ….

Guten Appetit!