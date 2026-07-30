Smörgåstorta aus Schweden

1. Lage – mit Butter bestreichen und mit Käse belegen



2. Lage – mit Butter bestreichen und mit Schinken belegen



3. Lage - mit Butter bestreichen und mit Tomaten belegen



4. Lage – mit Streichkäse (Paprikastreichkäse, Schinkenstreichkäse, …) bestreichen – je weiter oben, desto weichere Einlage möglich.