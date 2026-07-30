Kaalikääryleet aus Finnland

1 Den Strunk des Kohlkopfes herausschneiden. Mit der Strunkseite nach unten mit etwas Wasser kochen. Allerdings darauf achten, dass er nicht komplett gar ist. Die Blätter garen später im Ofen ja noch nach.

2 Den Reis vorkochen und ein wenig auskühlen lassen.

3 Für die Füllung die Zwiebeln klein schneiden und mit etwas Öl anbraten, dann das Fleisch dazu und mit Salz und Pfeffer würzen – wer mag auch mit Paprikapulver. Das Fleisch darf auch noch ein bisschen rosa sein.

4 In einer Schüssel zuerst Eier, Milch und Schlag mischen. Dann den Reis und das Fleisch dazu unterheben. Fertig ist die Füllung.

5 In die Mitte jedes Krautkopf-Blattes kommt nun quer länglich ca. 2-3 EL Füllung. Dann einfach die Seiten ein wenig einklappen und mit der Wölbung einschlagen.