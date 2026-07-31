Nach Mordversuch auf Dorffest im Mölltal wurde Strafe reduziert

22-Jähriger stach grundlos auf einen Festbesucher ein. Opfer überlebte knapp. Weil der Angreifer nun 12.000 Euro gezahlt hat, wurde seine Haftstrafe leicht gekürzt.

Ein Mordversuch auf einem Dorffest im Mölltal. Was wie ein Landkrimi klingt, wurde vergangenen Sommer traurige Realität. Ein 22-jähriger Oberkärntner ging mit einem Steakmesser auf einen Festbesucher los und fügte ihm lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er stach zu, bis die Klinge abgebrochen ist. Der Verletzte – ein Zufallsopfer – überlebte knapp.

Heuer im Jänner wurde der 22-jährige Angreifer für seine Tat zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Einer Nichtigkeitsbeschwerde war vom Obersten Gerichtshof keine Folge gegeben worden.

Nun wurde aber die Strafhöhe etwas reduziert, wie das Oberlandesgericht Graz (OLG) der Kleinen Zeitung bestätigt. Von den zwölf Jahren Haft wurden drei Monate abgezogen. „Aufgrund einer zwischenzeitigen Zahlung eines Schadenersatzbetrages von 12.000 Euro an das Opfer wurde die Freiheitsstrafe um drei Monate reduziert, auf nunmehr elf Jahre und neun Monate“, bestätigt Stefan Koller, Mediensprecher des OLG. Die Zahlung gelte als zusätzlicher Milderungsgrund. Im Wesentlichen wurde das Urteil des Landesgerichts aber bestätigt. Die Strafe von elf Jahren und neun Monaten ist nun rechtskräftig, heißt es.

Der Angriff vor knapp einem Jahr hat viele erschüttert. Niemand hätte sich gedacht, dass ein harmloses Sommerfest, veranstaltet von einer Brauchtumsgruppe, so dramatisch endet. Der verurteilte Täter stammt aus einem geregelten Elternhaus, er war bei dem Fest stark betrunken (zwischen 1,3 und 2,6 Promille). Weil er zuvor mit irgendwelchen anderen Festbesuchern eine Rangelei hatte, ging er nach Hause, holte ein Steakmesser und machte sich wieder auf den Weg zurück zum Veranstaltungsgelände. Dabei stach er auf den erstbesten Menschen ein, der ihm begegnet ist. Das war ein 21-jährigen Kärntner, der gerade zum Auto gehen wollte.

© Pleschberger, KK Nach dem Fest in Stall im Mölltal überlebte das Opfer knapp. Die Narben im Gesicht sind noch zu sehen

Immer wieder stach der Täter in den Kopf des unschuldigen jungen Mannes. Sein Gesichtsnerv wurde durchtrennt, sein Ohr durchgeschnitten, er hat viel Blut verloren. Im Bezirkskrankenhaus Lienz kämpften die Ärztinnen und Ärzte erfolgreich um das Leben des jungen Mannes. Vor wenigen Monaten gab der 21-Jährige der Kleinen Zeitung ein Interview. Dabei sagte er: „Ich habe noch einen langen Weg vor mir.“ Wegen der Schmerzen im Kiefer und dem Taubheitsgefühl an der Lippe braucht er viele Therapien. Die Narben in seinem Gesicht sind noch zu sehen.

© KK Die Narben im Gesicht des Opfers

Der Verurteilte beteuerte stets, dass er von der Tat nichts mehr weiß. „Ich habe keine Erinnerung an den Vorfall. Es war sicher nicht meine Absicht, jemanden zu verletzen.“

Da das Urteil nun rechtskräftig ist, muss der Mölltaler seine Freiheitsstrafe außerhalb von Kärnten - in einer größeren Haftanstalt wie etwa in der Karlau oder in Stein - verbüßen.