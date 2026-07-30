Fortschritte bei Gesprächen in Kairo über Hamas-Entwaffnung

Bei Gesprächen in Kairo über eine Entwaffnung der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen soll es Fortschritte gegeben haben. Dies bestätigten auch Hamas-Kreise. Eine offizielle Stellungnahme könnte demnach bis Freitag veröffentlicht werden. Bei intensiven Verhandlungen in der ägyptischen Hauptstadt sei weitgehende Einigkeit über einen 15-Punkte-Fahrplan erzielt worden, hieß es.

© APA/AFP A child tapes a stick holding a Hamas flag during a demonstration in support of the Palestinian resistance in Al-Manara Square in the West Bank city of Ramallah, on January 12, 2024. (Photo by MARCO LONGARI / AFP)