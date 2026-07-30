Schwarzwälder Nachtisch
Zutaten:
- 15 dag Schokobiskuit
- 0,5 kg Kirschen
- 1,5 dl Kirschsaft
- Speisestärke
- Zucker
- 0,25 kg Mascarpone
- 2 Eier
- 1,5 dl Schlagrahm
Zubereitung:
- 1
Die Kirschen entkernen. Kirschsaft mit 2 EL Zucker aufkochen. 1 bis 2 TL Speisestärke in 2 EL kaltem Wasser verrühren. Damit die Sauce nicht zu dick wird, die aufgelöste Stärke nach und nach einrühren.
- 2
Sobald die Sauce beginnt dicklich zu werden, keine Stärke mehr dazugeben. Nun noch die Kirschen in die Sauce geben, einmal aufkochen und auskühlen lassen.
- 3
Wer will, kann das Kirschragout noch mit einem Stamperl Kirschwasser verfeinern.
- 4
Für die Mascarponecreme die Eier trennen. Die Dotter mit 3 EL Zucker cremig schlagen. Wer es gern süß mag, kann noch etwas mehr Zucker verwenden.
- 5
Die Eiklar mit einer Prise Salz steif schlagen. Den Schlagrahm steif schlagen. Den Mascarpone unter die Dottermasse ziehen. Schnee und
Obers unterziehen.
- 6
Das Biskuit in kleine Würfel schneiden und auf vier Dessertschalen verteilen. Etwas Kirschsaft darüber träufeln. Die Mascarponecreme darauf
verteilen. Mit Kirschragout abschließen.
Mit Kaffee oder Tee servieren.