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Schwarzwälder Nachtisch

<strong>Schwarzwälder Nachtisch</strong> | Schwarzwälder Nachtisch (Symbolbild)
© Ilona Frey
<strong>Schwarzwälder Nachtisch</strong>|Schwarzwälder Nachtisch (Symbolbild)
Gesamtzeit:40 minVorbereitungszeit:10 minKochzeit:30 min

Zutaten:

  • 15 dag Schokobiskuit
  • 0,5 kg Kirschen
  • 1,5 dl Kirschsaft
  • Speisestärke
  • Zucker
  • 0,25 kg Mascarpone
  • 2 Eier
  • 1,5 dl Schlagrahm

Zubereitung:

  1. 1

    Die Kirschen entkernen. Kirschsaft mit 2 EL Zucker aufkochen. 1 bis 2 TL Speisestärke in 2 EL kaltem Wasser verrühren. Damit die Sauce nicht zu dick wird, die aufgelöste Stärke nach und nach einrühren.

  2. 2

    Sobald die Sauce beginnt dicklich zu werden, keine Stärke mehr dazugeben. Nun noch die Kirschen in die Sauce geben, einmal aufkochen und auskühlen lassen.

  3. 3

    Wer will, kann das Kirschragout noch mit einem Stamperl Kirschwasser verfeinern.

  4. 4

    Für die Mascarponecreme die Eier trennen. Die Dotter mit 3 EL Zucker cremig schlagen. Wer es gern süß mag, kann noch etwas mehr Zucker verwenden.

  5. 5

    Die Eiklar mit einer Prise Salz steif schlagen. Den Schlagrahm steif schlagen. Den Mascarpone unter die Dottermasse ziehen. Schnee und
    Obers unterziehen.

  6. 6

    Das Biskuit in kleine Würfel schneiden und auf vier Dessertschalen verteilen. Etwas Kirschsaft darüber träufeln. Die Mascarponecreme darauf
    verteilen. Mit Kirschragout abschließen.

Mit Kaffee oder Tee servieren.