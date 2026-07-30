Schwarzwälder Nachtisch

1 Die Kirschen entkernen. Kirschsaft mit 2 EL Zucker aufkochen. 1 bis 2 TL Speisestärke in 2 EL kaltem Wasser verrühren. Damit die Sauce nicht zu dick wird, die aufgelöste Stärke nach und nach einrühren.

2 Sobald die Sauce beginnt dicklich zu werden, keine Stärke mehr dazugeben. Nun noch die Kirschen in die Sauce geben, einmal aufkochen und auskühlen lassen.

3 Wer will, kann das Kirschragout noch mit einem Stamperl Kirschwasser verfeinern.

4 Für die Mascarponecreme die Eier trennen. Die Dotter mit 3 EL Zucker cremig schlagen. Wer es gern süß mag, kann noch etwas mehr Zucker verwenden.

5 Die Eiklar mit einer Prise Salz steif schlagen. Den Schlagrahm steif schlagen. Den Mascarpone unter die Dottermasse ziehen. Schnee und

Obers unterziehen.