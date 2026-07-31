Was dieser Eventsommer den Südweststeirern noch bereithält

Ob Genuss, Musik oder Sport: Im August und September bietet die Südweststeiermark ein dichtes Veranstaltungsprogramm. Ein Überblick über die kommenden Höhepunkte.

Bereits zum 14. Mal findet das Jazz-Festival in Leibnitz statt

Der Sommer kommt so richtig auf Touren – und der Veranstaltungskalender kennt in der Südweststeiermark keine Pause. Auch im August und September laden zahlreiche Feste und Festivals zum Mitfeiern ein.

Ein klassisches Thema der Südweststeiermark: der regionale Wein. Zelebriert wird dieser beim traditionellen Großkleiner Weindörfl – vom 14. bis zum 17. August stellen neun Großkleiner Winzerinnen und Winzer bereits zum 37. Mal ihre edelsten Tropfen aus. Zusätzlich gibt es Jause, Gegrilltes und selbstgemachten Kuchen. „Besonders wird auch die Live-Musik am Fest – mit den Buamteifln am Freitag und der Pop-Schlager-Band Nordwand als Abschluss am Montag“, meint Martin Strablegg, Obmann des Weinbauvereins Großklein.

1 / 6 Bereits im Vorjahr war das Großkleiner Weindörfl ein voller Erfolg © Weinbauverein Großklein

Weinliebhaber kommen in den nächsten Wochen mehrfach auf ihre Kosten: Von 14. bis 16. August werden in Stainz die Schilchertage gefeiert, kurz darauf lädt Leibnitz von 21. bis 25. August zur Steirischen Weinwoche. In Ehrenhausen steht von 11. bis 19. September das traditionelle Weinfest auf dem Programm. Den Abschluss bildet das Gamlitzer Weinlesefest von 1. bis 4. Oktober.

Schmankerl aus aller Welt

Wer sich durch Schmankerl aller Welt kosten möchte, ist im August in Eibiswald genau richtig. Bereits zum zweiten Mal findet am Parkplatz der Berufsschule das „Food and Fun“-Festival statt. Vom 21. bis zum 23. August wird dort bei freiem Eintritt unter anderem indische Küche, amerikanisches BBQ, italienische Antipasti oder steirische Hausmannskost aufgetischt. Zusätzlich gibt es ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit Live-Musik, unterschiedlichen Vergnügungsständen für Kinder oder auch ein nostalgisches Riesenrad. „Es ist wie eine Miniausführung eines großen Jahrmarktes“, verspricht Nicole Kronabitter von der Marktgemeinde Eibiswald.

1 / 6 Impressionen aus dem vergangenen Jahr © Marktgemeinde Eibiswald

Alles rund ums Rad

Für Sportbegeisterte geht es nach Lannach. Am 28. August lädt der Verein „Crew TwentySix“ gemeinsam mit dem Bike-Trailpark Lannach zum ersten Mal zum Bike Festival ein. Am Trailpark selbst gibt es einen ganzen Tag lang volles Programm rund ums Mountainbike.

Mit dabei sind verschiedene Aussteller und Foodtrucks. Außerdem stehen Workshops für einfache Radreparaturen, ein eigener Kinderparcours und ein Dirt-Contest auf der Jump-Line auf dem Programm. Dort können Mutige ihren besten Trick zeigen. Eine kleine Jury bewertet die Stunts, auf die Gewinner warten kleine Preise. „Das Festival ist für die ganze Familie gedacht“, sagt Markus Reiter vom Trailpark. „Natürlich ist jeder eingeladen, einfach mit dem Rad zu kommen“, ergänzt er schmunzelnd. Der Eintritt zum eintägigen Festival ist frei.

1 / 2 Organisiert wird das Fest vom Bike-Trailpark Lannach und dem Verein Crew26 © Bike-Trailpark Lannach

Internationale Jazzlegenden in Leibnitz

Das 14. Jazz Festival in Leibnitz bildet den musikalischen Abschluss des südweststeirischen Eventsommers. Vier Spielstätten im Bezirk werden vom 24. bis zum 27. September zu Bühnen für nationale und internationale Jazzgrößen. „Die meisten Konzerte sind Österreich-Premieren“, meint Isabella Holzmann vom Kulturverein Jazzfestival Steiermark. Erstmalig reist aus Kuba Ramon Valle an, Jazz aus Japan kommt vom Koko Trio. Zusätzlich gibt es wieder ein Kinderprogramm mit eigenen Konzerten und einer Vorlesung des bekannten Kinderbuchautors Heinz Janisch. Die Festivalmatinee am Sonntag im Schloss Otterbach ist bereits ausverkauft, für die übrigen Konzerttage sind noch Karten erhältlich.