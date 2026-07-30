Sechs studentische Motorsport-Teams haben Österreich von 26. bis 30. Juli am Red Bull Ring vertreten. Insgesamt kamen 1800 Studierende nach Spielberg.

1800 Studierende aus 18 Nationen, darunter auch Indien und Neuseeland, tüfteln, schrauben, experimentieren, feilen und sind stolz darauf, mitzumachen bei der 17. Formula Student Austria am Red Bull Ring. Schließlich können sich nur 55 Teams von rund 1000 studentischen Motorsportteams qualifizieren.

Die Stimmung auf dem gesamten Gelände ist fantastisch. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen rund 150 freiwillige Helferinnen und Helfer. Viele Eltern und Großeltern nutzten die Gelegenheit, um mit dem Nachwuchs einen aufregenden Ferientag am Ring zu verbringen.

Für Österreich gehen in diesem Jahr sechs Teams ins Rennen: TU Graz racing der TU Graz, TUW Racing der TU Wien, OS.Car Racing der FH Campus Wien, Campus Tirol Motorsport der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, ganz neu JKU Racing der Johannes Kepler Universität Linz und joanneum racing graz der FH JOANNEUM Graz.

Bewertet wird in der statischen Disziplin (also Konstruktion, Kostenaufstellung und Businessplan-Präsentation) und in der dynamischen Disziplin, wo verschiedene Beschleunigungstests und Rennen durchgeführt werden, um Ausdauer, Zuverlässigkeit und Energieeffizienz zu beweisen.

Nur noch 30 Prozent „Verbrenner“

Innovation hat einen großen Stellenwert bei dem Wettbewerb, denn die Elektroantriebe sind an die erste Stelle gerückt und nur noch 30 Prozent wurden mit Verbrennermotoren konzipiert. Die Wasserstoff-Klasse hat einen Anteil von 10 Prozent: An der Wasserstofftankstelle gewährte Antje Christiansen von der ttz Bremerhaven, einer gemeinnützigen Forschungseinrichtung, interessante Einblicke in die Vorteile zur Betankung von Wasserstoff.

Viele engagierte junge Menschen machen sich Gedanken über eine innovative Zukunft der Mobilität, aber leider ist das Sponsoring dieses Mega-Events um 30 Prozent rückläufig, berichtet Romana Mocnik vom Organisationsteam. Dieser Rückgang ist wohl auf die kränkelnde Automobilbranche und ihre daraus resultierenden Entlassungen zurückzuführen.

Ja, das mache schon nachdenklich, meint die 21-jährige Maschinenbaustudentin Sophie aus Karlsruhe, aber sie verfolge trotzdem ihr Ziel weiter, in der Automobilbranche Fuß zu fassen. Die Rennstrecke hier in Spielberg sei jedenfalls toll und dabei sein sei alles. Und wie schaut es mit dem Feiern am Abend aus, fragen wir das neue Team aus Linz. „Zu wenig Zeit und zu müde“, lautet die Antwort – aber man freue sich auf die Abschlussveranstaltung und Siegerehrung am Donnerstag, 30. Juli.