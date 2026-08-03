Dieses Angebot in einer Nachbarschaftsgruppe wurde falsch verstanden

Der nächste Winter kommt bestimmt. Und so hat eine Dame ihr übrig gebliebenes Koks zum Verschenken angeboten. Die Resonanz auf ihr Posting? Größer als erwartet!

Diese Gruppe soll für Informationen, Veranstaltungen und Angebote in den Gemeindegebieten Payerbach und Reichenau eine Plattform bieten. Diese Posts sollen dann für Bewohner und Gäste unserer wunderschönen Heimat zur Verfügung stehen. So lautet die Beschreibung einer Nachbarschaftsgruppe, wie sie mittlerweile zuhauf auf Facebook existieren.

Eine Userin meinte es in dieser zuletzt besonders gut und denkt schon an den kommenden Winter voraus. „KOKS zu verschenken.

Abzuholen in Reichenau. Bei Interesse bitte um PN“, schrieb sie in einem Posting, das an die über 7000 Gruppenmitglieder geht. An Winter und Schnee, zumindest nicht im legalen Sinne, dachte in der Kommentarspalte niemand.

Die Kommentare reichen von „Wow, die Gruppe wird immer interessanter“, „endlich was zum LACHEN im Facebook“ bis zu augenzwinkernden Nachfragen, etwa wie viel Gramm geliefert werden könnnen.

„Interessant, an was die Leute gleich denken. Aber es ist natürlich Koks zum Heizen gemeint“, löst die Userin schließlich die Späße rund um die eigentliche Holzkohle auf. Diese ist übrigens mittlerweile auch schon reserviert.