Pastéis de Nata aus Portugal

1 Backofen auf 200 Grad Heißluft vorheizen. Muffinblech mit Butter oder Öl ausfetten. Blätterteig ausrollen, Kreise ausstechen und in die Mulden des Muffinbleches legen.

2 Die trockenen Zutaten vermischen (Mehl, Zucker, Vanillezucker und Salz).

3 Milch und Butter erhitzen und aufkochen. Die trockenen Zutaten einrühren und mit einem Schneebesen vermengen. Kurz aufkochen lassen, bis die Masse dickflüssig wird. Von der Flamme nehmen und abkühlen lassen.

4 Wenn die Masse lauwarm abgekühlt ist, das ganze Ei und die Eigelbe mit einem Schneebesen einrühren, bis sich das Ganze vermengt.

5 Masse in Blätterteig-Körbchen einfüllen, aber oben einen ca. 1cm Rand lassen.