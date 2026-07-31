Weil der nächste Ausflug nach Italien, Slowenien oder Kroatien bestimmt kommt: Unsere Neuigkeiten und Tipps aus dem Alpe-Adria-Raum.

Die Hitze hat auch die beliebten Urlaubsländer an der Adria fest im Griff

Schon einmal einen echten Schatz gefunden? Forscher sind vor der kroatischen Insel Mljet in einem versunkenen Schiffswrack auf einen Sensationsfund gestoßen, der vor wenigen Tagen der Öffentlichkeit präsentiert wurde.



Einen Schatz aus Gold kann ich Ihnen an dieser Stelle zwar nicht bieten, dafür aber wieder wertvolle Tipps und spannende Berichte aus dem Alpe-Adria-Raum. Viel Vergnügen beim Lesen und Entdecken!

Hitzewelle an der Adria könnte zwei Wochen

Wer in den Süden auf Urlaub fährt, sollte sich auf schweißtreibende Tage einstellen: In Kroatien, Italien und Slowenien hat die nächste Hitzewelle begonnen. An der Adria werden Temperaturen von bis zu 40 Grad erwartet – und die Hitze dürfte laut Meteorologen bis zu zwei Wochen bleiben.

Strand-Investitionen und eine Therapie im Sand

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal berichtet er über geplante Investitionen am Hauptstrand. Und er blickt zurück in eine Zeit, als einstige Fußballstars wie Roberto Baggio auf Sandbäder in Grado schworen.

© Maiwald Anno dazumal waren Sandbäder ein Trend

Millionenteure Sanierung der Pelješac-Brücke

Vor vier Jahren wurde die Pelješac-Brücke in Kroatien eröffnet. Bereits 2024 wurden tiefe Risse in dem 2,4 Kilometer langen Bauwerk entdeckt. Ab Herbst wird die Brücke, die das Festland mit der Insel Pelješac verbindet, daher saniert. Die Kosten belaufen sich laut derzeitigen Schätzungen auf bis zu sechs Millionen Euro.

1 / 3 © Hac Hrvatske Autoceste

Hollywood-Star gab in Kroatien Gas

Ein PS-Erlebnis der Extraklasse gönnte sich Will Smith in Kroatien: Nahe Zagreb testete der Hollywood-Star einen rund zwei Millionen Euro teuren Supersportwagen. Der „Men in Black“-Darsteller war vom Geschwindigkeitsrausch jedenfalls begeistert.

Neue Freizeitoase eröffnet bei Tarvis

Es muss bei unseren südlichen Nachbarn nicht immer das Meer sein: In Camporosso bei Tarvis wird am Freitag der neue Biolago Saifnitz offiziell eröffnet. Der Naturbadeteich liegt direkt am Alpe-Adria-Radweg und bietet eine neue Wohlfühloase für Familien, Sportbegeisterte und Naturliebhaber. Mit dem Projekt baut Tarvis sein touristisches Angebot weiter aus.

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Radeln entlang einer ehemaligen Bahntrasse

Zwischen den Orten Motta di Livenza in der norditalienischen Region Venetien und San Vito al Tagliamento in Friaul-Julisch Venetien entsteht ein neuer Radweg. Die rund 24 Kilometer lange Strecke verläuft entlang einer ehemaligen Bahntrasse und soll unter anderem an die Fernradverbindung TriLiVe (Triest-Lignano-Venedig) angeschlossen werden.

© Degano/Adobe Stock Ein neuer Radweg verbindet Venetien und Friaul-Julisch Venetien

Die Monarchie lässt kulinarisch grüßen

In der Osteria Sardoč im italienischen Slivia, nahe der slowenischen Grenze, hat die k.-u.-k.-Monarchie kulinarisch überdauert. Das Haus bietet exzellente und authentische Karstküche, die man nur noch selten in dieser Qualität bekommt. Im Sommer ist es hier besonders gemütlich.

1 / 4 Osteria Sardoč © KLZ / Elisabeth Tschernitz-berger

Wo der Wein im Seewasser reift

Am idyllischen Levicosee im Trentino reift Wein auf ungewöhnliche Weise: Winzer Andrea Romanese lagert seine Flaschen nach Champagnerart in der Tiefe des Sees. Die außergewöhnliche Methode macht den See im Valsugana zu einem besonderen Ziel für Weinliebhaber. Rundherum locken Natur, entspannte Badestellen und der traditionsreiche Kurort Levico Terme.

1 / 5 Andrea Romanese © KLZ

Monumentale Zeugen der Vergangenheit

Vernachlässigt, vergessen, dem Verfall überlassen: Die alten Weltkriegsdenkmäler Jugoslawiens stehen heute in vielen Nachfolgestaaten unbeachtet in der Landschaft. Einst erinnerten sie an den Partisanenkampf und die Einheit des Landes. Kunsthistoriker sehen in den außergewöhnlichen Betonbauten wichtige Zeugnisse einer vergangenen Zeit.