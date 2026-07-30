Das müssen Sie über den 81. Villacher Kirchtag wissen

Der 81. Villacher Kirchtag hat das Thema: Tausende Momente, ein Fest. Der 81. Villacher Kirchtag findet noch bis 2. August statt. In diesem Bericht erfahren Sie alles über den Villacher Kirchtag.

Der Villacher Kirchtag ist das größte Brauchtums-Fest in Österreich.

Am Villacher Kirchtag werden auch heuer wieder 500.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Der Kirchtag dauert noch bis Sonntag, den 2. August.

Beim Villacher Kirchtag geht es um Brauchtum und Tradition.

Mit Brauchtum und Tradition sind Dinge gemeint, die die Menschen schon seit langer Zeit immer wieder machen.

Das Thema vom Villacher Kirchtag ist: Tausend Momente, ein Fest.

Fahr-Geschäfte

Von den 30 Fahr-Geschäften sind 14 für Kinder.

Das Fahr-Geschäft 1001 Nacht gab es in den 1990er-Jahren am Villacher Kirchtag.

Heuer gibt es 1001 Nacht wieder am Villacher Kirchtag.

Am Hans-Gasser-Platz gibt es einen Nostalgie-Kinder-Kirchtag.

Dort gibt es alte Fahr-Geschäfte für Familien und Kinder. Zum Beispiel Karusselle.

Gstanzl-Singen am Unteren Kirchenplatz

Am Freitag gibt es etwas Neues am Unteren Kirchenplatz.

Dort gibt es zum 1. Mal ein gemeinsames Gstanzl-Singen.

Beim Gstanzl-Singen werden kurze, lustige Reime gesungen.

Peter Martinschitz ist Gstanzl-Experte.

Ein Experte ist eine Person, die sich mit einer bestimmten Sache sehr gut auskennt.

Martinschitz erklärt den Zuschauerinnen und Zuschauern das Gstanzl-Singen.

Martinschitz wird mit den Zuschauerinnen und Zuschauern gemeinsam Gstanzln reimen.

Am Samstag gibt es um 15 Uhr einen Trachten-Umzug mit 60 Trachten-Gruppen.

Der Umzug führt von der Postgasse über den Hauptplatz und vorbei an der Ehren-Tribüne am Nikolaiplatz.

Mit dabei sind auch 12 Pferde.

Über die Pferde wurde in den letzten Wochen viel gesprochen.

Die Pferde hätten nur mit einem Gutachten am Umzug dabei sein dürfen.

Dieses Gutachten hätte ungefähr 9.000 Euro gekostet.

Seit kurzem gibt es aber eine andere Lösung.

Für jedes Pferd und jeden Reiter wird aufgeschrieben, ob sie Erfahrung mit Veranstaltungen haben.

Für jedes Pferd und jeden Reiter wird auch aufgeschrieben, wie gut sie reiten können.

So können sie trotzdem beim Umzug dabei sein.

Kirchtags-Herz für Toilette und Bus

Das Kirchtags-Herz ist heuer lila.

Das Kirchtags-Herz kostet 7,50 Euro.

Mit dem Kirchtags-Herz kann man die Toiletten am Kirchtag gratis benutzen.

Mit dem Kirchtags-Herz kann man in Villach bis Samstag ab 18 Uhr gratis mit dem Kirchtags-BUS:SI fahren.

Mit dem Kirchtags-Herz kommt man mit dem Bus auch gratis zum Faaker See, zum Ossiacher See und nach Bad Bleiberg.

Für die Anreise aus anderen Regionen in Kärnten bietet die ÖBB eigene Züge an.

Diese Züge fahren bis kurz vor 3 Uhr Früh.

Das Event-Ticket der Kärntner Linien kostet 14,90 Euro.

Event (gesprochen: Iwent) ist das englische Wort für Veranstaltung.

Das Event-Ticket gilt bis 3 Uhr Früh am nächsten Tag für die meisten Züge und Busse in Kärnten.

Mehr Sicherheit am Villacher Kirchtag

Das Stadt-Marketing, die Behörde und die Polizei haben die Sicherheit am Villacher Kirchtag verbessert.

Es wird zum Beispiel darauf geachtet, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig am selben Ort sind.

Es wird auch darauf geachtet, dass bei Problemen schnell gehandelt werden kann.

In der Kirchtags-Woche kann man nur bis 10 Uhr mit dem Auto in der Innen-Stadt fahren.

Von 10 Uhr bis 16 Uhr gibt es Ausnahmen für Bewohner mit einem fixen Park-Platz.

Sie dürfen in besonderen Fällen mit dem Auto in der Innen-Stadt fahren.

Ab 16 Uhr darf niemand mehr mit dem Auto auf das Gelände fahren.

Jeden Tag sind am Kirchtag 100 Polizisten im Einsatz.

Warnung bei Unwetter

Wenn ein Unwetter kommt, gibt es einen Alarm über AT-Alert.

AT-Alert schickt wichtige Warnungen auf das Handy.

In der Nachricht steht auch, was man tun soll.

Hilfe bei sexualisierter Gewalt

In der früheren Khevenhüller-Schule gibt es Hilfe für Betroffene von sexualisierter Gewalt.

Sexualisierte Gewalt heißt: Eine Person macht etwas Sexuelles, das die andere Person nicht möchte.

Zum Beispiel:

Eine Person berührt die andere, obwohl die Person Nein sagt.

Eine Person zwingt die andere zu sexuellen Handlungen, die die andere Person nicht will.

Die Adresse ist: Khevenhüllergasse 16, 9500 Villach.