Neue Freizeitoase im italienischen Kanaltal wird eröffnet

Der Biolago Saifnitz in Camporosso bei Tarvis ist ein neues Freizeitangebot für Einheimische und Touristen. Er befindet sich unweit des beliebten Alpe-Adria-Radweges.

Mit dem Biolago Saifnitz erhält das Kanaltal ein neues Freizeitangebot für Einheimische und Urlaubsgäste. Die naturnahe Badelandschaft in Camporosso bei Tarvis wird am Freitag offiziell eröffnet und soll Erholung, Bewegung und Naturerlebnis miteinander verbinden.

Der Biolago befindet sich unweit des beliebten Alpe-Adria-Radweges und richtet sich an Familien, Sportbegeisterte sowie alle, die ihre Freizeit inmitten der Berglandschaft verbringen möchten. Das Konzept setzt auf ein biologisch geführtes Badegewässer mit klarem Wasser und einer harmonischen Einbettung in die Natur, berichtet die Nachrichtenplattform „friulioggi.it“.

Neuer Impuls für Tourismus

Für Badegäste stehen Liegen und Sonnenschirme bereit. Wer nach einer Wanderung oder Radtour eine Pause einlegen möchte, findet hier einen Rastplatz. Besonderes Augenmerk wurde auf Familien gelegt: Ein eigener Kinderbereich mit sehr flachem Wasser und Spielmöglichkeiten sorgt dafür, dass auch die jüngsten Besucher sicher planschen können. Ergänzt wird das Angebot durch einen kleinen Gastronomiebereich.

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Nach Angaben der Stadtgemeinde Tarvis erweitert der Biolago das touristische Angebot der Region und schließt zugleich ein umfassendes Entwicklungsprojekt ab, das auf familienfreundliche Infrastruktur und nachhaltigen Tourismus ausgerichtet ist. Vizebürgermeisterin und Tourismusreferentin Serena De Simone betonte, dass mit der Fertigstellung des Biolagos ein weiterer Schritt gesetzt werde, um die Lebensqualität für die Bevölkerung zu erhöhen und gleichzeitig neue Impulse für den Tourismus zu schaffen.