Die Sommerspiele Eberndorf bringen heuer auch das Solo-Stück „All das Schöne“ von Duncan Macmillan auf die Bühne. Ein berührender und zugleich humorvoller Monolog über Depression.

„Die Themen, die in diesem Stück verhandelt werden, passen zwar nicht so ganz zum klassischen Sommertheater, aber wir feiern heuer 50-Jahr-Jubiläum, und zu diesem Anlass dachte ich mir, wir könnten ein bisschen mutiger sein und den Spiegel auch einmal auf eine Thematik richten, die nicht so leicht ist, aber jeden von uns betreffen kann“, erklärte Regisseur Florian Kutej zu Beginn des Stücks „All das Schöne“ von Duncan Macmillan, das im Kulturni Dom in Eberndorf Premiere feierte.

Er rückt die Angehörigen in den Fokus

Und es sind gleich zwei, noch immer stark tabuisierte Themen, die Macmillan aufgreift – Depression und Suizid. In „All das Schöne“ rückt der britische Dramatiker aber die Angehörigen, die Hinterbliebenen in den Fokus und verleiht ihnen eine Stimme. Denn für die steht immer diese eine Frage im Raum: Wie umgehen mit jemanden, dem die Freude am Leben, das Leben selbst abhanden gekommen ist? Die Stimme gehört zuerst einem siebenjährigen Kind, dessen Mutter depressiv ist und nach einem ersten Selbstmordversuch – weitere werden folgen – im Krankenhaus aufwacht. Die Frage nach dem „Warum“ bleibt unbeantwortet, und so beginnt das Kind eine eigene Strategie zu entwickeln, mit der es hofft, seiner Mutter helfen zu können. Es beginnt, eine Liste zu schreiben, auf die jene Dinge notiert werden, für die es sich zu leben lohnen könnte. Nichts Weltbewegendes muss es sein, oft reichen „Eiscreme“, „Einen Superheldenumhang tragen“ oder einfach nur „Spaghetti Bolognese“. Dabei erkennt man schon, dass das Stück keineswegs nur als schwer verdauliche Kost angelegt, sondern, im Gegenteil, locker und humorvoll gebaut ist und genau darin besteht auch seine Stärke.

Checkliste Wenn Sie das Gefühl haben, dass es jemandem in Ihrem Umfeld ­psychisch nicht gut geht, sind Sie oft unsicher: Soll ich etwas sagen? Und wenn ja, wie? Diese Hinweise helfen, sensibel und unterstützend zu reagieren. Ansprechen, aber behutsam: Sprechen Sie Ihre ­Beobachtungen ruhig und wertschätzend an. For­mulieren Sie aus Ihrer Perspektive und vermeiden Sie Vorwürfe. Zuhören statt lösen wollen: Sie müssen keine ­Antworten liefern. Oft ist es das Wichtigste, einfach da zu sein und ernsthaft zuzuhören. Hilfe anbieten – konkret: ­Unterstützen Sie praktisch, etwa bei der Termin­­vereinbarung oder indem Sie ­der betroffenen Person Begleitung anbieten. Grenzen respektieren: Nicht jede Person ist sofort bereit für Hilfe. Bleiben Sie im ­Kontakt, aber üben Sie ­keinen Druck aus. Warnsignale ernst nehmen: Bei Hinweisen auf akute Krisen oder Suizidgedanken sollten Sie rasch ­professionelle Hilfe einschalten und die ­Person nicht allein lassen. Auch auf sich selbst achten: Vergessen Sie Ihre eigenen ­Bedürfnisse nicht. Unter­stützung ist wichtig, aber sie hat auch Grenzen.

Emotionale Berührtheit und Lachen schließen sich hier nicht aus. Diese „schönen“ Dinge werden in die biographische Erzählung – das Kind wird langsam erwachsen, macht eigene Erfahrungen, heiratet, die Ehe geht in Brüche etc. – wie kleine Beschwörungen des Lebens eingeflochten und die Liste wächst schließlich auf rund 1 Million Punkte an, nur: Sie hilft nicht wirklich, zumindest nicht der Mutter, vielmehr wird sie zu einer Überlebensstrategie für das Kind, den Pubertierenden, schließlich den Erwachsenen selbst. Das Stück ist zwar als Monolog angelegt (toll: Manuel Dragan), immer wieder wird aber auch das Publikum eingebunden, das so auf unterschiedlichste Weise selbst Teil des Geschehens wird – etwa als Therapiegruppe – und das schafft eine ganz spezielle Dichte und Nähe. Sehenswert.