„Ein Schandfleck“: Kärntner Stadt fordert Abriss von Lost-Place

Seit Jahren wird eine geschlossene Tankstelle an der Feldkirchner Ortseinfahrt sich selbst überlassen. Gemeinde möchte sie loswerden, Eigentümer juckt es nicht.

Auf der einen Seite von Feldkirchen findet sich ein prosperierendes Geschäftsleben, wo sich immer wieder neue Betriebe ansiedeln. McDonald‘s, ÖAMTC und demnächst auch die Volksbank befinden sich am nördlichen Stadtrand. Blickt man nun auf die andere Seite, Richtung Ossiach, findet man einen unerwünschten Schandfleck.

Die Rede ist von der verlassenen Agip-Tankstelle, die seit Jahren, sehr zum Leidwesen der Feldkirchner, dahinvegetiert. Die Gemeinde selbst versucht die Geistertankstelle seit jeher loszuwerden, stößt allerdings auf taube Ohren und rechtliche Einbahnstraßen. „Es gab eine Pächterin, die 25 Jahre bei der Tankstelle war. Mit ihrem Pensionsantritt wollte man es beenden“, erinnert sich Bürgermeister Martin Treffner (ÖVP). Es war im Jahr 2018, als der letzte Diesel gezapft wurde. Das Gebäude wurde sich selbst überlassen. „Ich habe während meiner Bundesheerzeit, 1982, noch in der Tankstelle ausgeholfen. Seitdem ist beim Gebäude nie irgendwas investiert, verändert oder umgebaut worden.“

© Manfred Schusser Aus der Ferne sehen Autofahrer noch das Logo

Das Gelände selbst ist noch immer im Besitz des italienischen Mineralölgiganten Eni (vormals Agip). „Wir haben sie mehrmals angeschrieben, haben einen laufenden Abbruchbescheid, den wir abermals verlängern mussten“, beklagt Treffner. „Es ist ein Schandfleck, vom Ortsbild her eine Katastrophe und kein Renommee für eine Ortseinfahrt.“

Dem stimmt auch Ortsgestaltungsstadtrat Herwig Engl (SPÖ) zu: „Es ist ein Wahnsinn. Unzählige Male haben wir seitens der Gemeinde versucht, Kontakt aufzunehmen. Aber niemand reagiert.“ Rechtliche Schritte könne man keine gehen. „Es ist keine Gefahr in Verzug. Da es sich um eine optische Angelegenheit handelt, kann man nichts machen.“ Auch die Ortsbildpflegekommission hätte sich bereits den Kopf über das Thema zerbrochen. „Aber man kommt einfach nicht an sie ran“, kritisiert Engl.

© Manfred Schusser Die Zapfsäulen wurden abgedeckt

Es ist ein Schandfleck, vom Ortsbild her eine Katastrophe und kein Renommee für eine Ortseinfahrt. — Martin Treffner , Bürgermeister

Für die Umwelt zuständig ist Stadtrat Christoph Gräfling (Gemeinsam für Feldkirchen). Auch er sagt: „Es ist ein Unort und gehört weg. Aktuell gibt es aber keine Informationen, dass es dort umwelttechnisch Probleme gäbe. Sollte etwas auftreten, leiten wir es sofort weiter.“

Eine offizielle Anfrage an den Eni Pressekontakt in Italien bliebt bis Redaktionsschluss unbeantwortet.