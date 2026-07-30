Europäer drohen mit WM-Boykott - CONCACAF gegen FIFA-Plan

Die 55 Mitglieder der Europäischen Fußball-Union drohen dem Weltverband (FIFA) geschlossen mit einem WM-Boykott, falls dieser den angekündigten Investorendeal durchzieht. Das gab die UEFA nach einem Dringlichkeitsmeeting am Donnerstag bekannt. "Als Konsequenz aus der heutigen Diskussion werden keine UEFA-Nationalmannschaften an FIFA-Wettbewerben teilnehmen, solange diese Vorschläge im Raum stehen", teilte die UEFA mit. Auch CONCACAF sprach sich gegen den FIFA-Plan aus.

© APA/AFP Die UEFA setzt FIFA-Chef Gianni Infantino unter Druck