Die brutale Hitze ist schon in geregelten Lebensumständen kaum erträglich. Für Menschen die in Obdachlosigkeit leben kann sie zur tödlichen Gefahr werden.

Die Hitze ist brutal, genauso wie das Leben der Menschen auf der Straße. 33 Grad im Schatten, auf Dauer kaum erträglich. Vor dem Abgang zu den Straßenbahnhaltestellen am Grazer Hauptbahnhof liegt ein Mann am Boden. Neben ihm steht eine offene Bierdose. Mehr hat er nicht bei sich. Sein Kopf baumelt gegen seine Brust. Für Sarah Hackl und Philine Fuchs von der Bahnhofsmission der Caritas – ein Tageszentrum für Hilfsbedürftige – ist es ein vertrauter Anblick. Die beiden kennen ihn beim Namen. Er ist öfter in der Bahnhofsmission, öfter in diesem Zustand. Erst nach mehrmaligem lauten Ansprechen, blinzelt er ihnen leicht entgegen. Ein paar gemurmelte Wörter, mehr geht nicht.

Sein Zustand ist wohl nicht nur der Hitze geschuldet. Allerdings: Wenn das Leben auf der Straße hart ist, macht die Hitze es nochmals härter. 33 Grad Außentemperatur heißt auch, dass der Asphalt rund 60 Grad hat. Es ist eine Hitze, die einen umschließt, einem für einen Moment fast den Atem raubt, innerhalb weniger Stunden zur tödlichen Gefahr werden kann. Wie es sich anfühlt dieser Hitze wochenlang ausgesetzt zu sein, ohne Schutz, ohne Pause kann wohl niemand, der nicht auf der Straße lebt nachvollziehen. Auch deshalb können nacherzählte Szenen immer nur eine Annäherung sein.

Wege in die Obdachlosigkeit sind verschieden

Laut Statistik Austria waren 2024 in der Steiermark 2051 Personen obdach- und wohnungslos gemeldet. Die Dunkelziffer liegt weiter darüber. Die eine Geschichte, den einen Weg in die Obdachlosigkeit gibt es nicht. Den einen Alltag in ihr schon. Tag und Nacht draußen zu verbringen, heißt nie wirklich abschalten zu können. Die Straße ist ein Zuhause ohne Dach, ohne Schutz – weder vor der Sonne noch von den Blicken der vorbeieilenden Menschen. Klimatisierte Räume ohne Konsumzwang gibt es de facto nicht. Die Bahnhofsmission ist für viele der einzige Ort, um in einem klimatisierten Raum Abkühlung zu finden.

1 / 6 Philine Fuchs und Sarah Hackl auf ihrer Tour © Klz / Stefan Pajman

Rund 160 Gäste kommen täglich hierher um sich abzukühlen, zu essen, zu duschen, ihre Wäsche zu waschen oder in einem der Betten zu schlafen – in einem geschützten Raum. Einer von ihnen ist ein Mann mittleren Alters, der auf einer Bank auf der braun-vertrockneten Wiese vor der Bahnhofsmission sitzt. Er spricht ukrainisch, redet einfach drauf los, als er Fuchs und Hackl sieht. Dazwischen ein paar Worte Deutsch: „Danke“, „Straße“, „arbeiten“.

Verstehen kann man sich trotzdem, man kann die Bedeutung der Worte aus seinem Gesicht ablesen. Er sucht eine Bleibe, würde sich auch mit einem Zelt zufrieden geben. Fuchs verspricht ihm später bei Vinzi anzurufen und nach einem Schlafplatz zu suchen. Auch das ist Aufgabe der Bahnhofsmission. Eine Drehscheibe zu sein.

Gelsenstiche als Zeugen der Nacht im Freien

Die meisten auf der kahlen Wiese vor der Bahnhofsmission haben die vergangene Nacht draußen verbracht. Die vielen Gelsenstiche die ihre Arme und Beine übersäen sind Zeugen davon. Man kennt sich, das merkt man auch am herzlichen Umgangston. Viele brauchen kein komplettes Hitzeschutzpaket, fragen explizit nach Insektenspray oder Sonnencreme. Die Wege, die das Team zurücklegt sind kurz. Zwischen ihren Stationen liegen oft nur wenige Meter. Die Armut, die Obdachlosigkeit, sie ist allgegenwärtig.

Hilfsangebote An diese Einrichtungen kann man Menschen ohne Obdach für Hilfe verweisen: Tageszentrum Bahnhofsmission der Caritas

Notschlafstelle Arche 38 der Caritas

Notschlafstellen der VinziWerke

Tröpferlbad: Im Tröpferlbad kann geduscht werden

Zur Wahrheit gehört auch: Nicht alle wollen in Institutionen, oder können sich Regeln unterordnen, erklärt Laura Duda, stellvertretende Leiterin der Bahnhofsmission. Bei einigen lässt die psychische Verfassung das schlichtweg nicht zu. Das Alleinsein, auf sich allein gestellt, ist schon zu sehr Teil des Selbst geworden. Vertrauen ist ein verloren gegangenes Gut. In diesem Fall bleibt es bei einem Verweis auf die Bahnhofsmission und ihre Türe, die von 9 bis 17 Uhr für jeden aufgeht.

Die Hitzeschutzpakete, die sie verteilen werden gefördert vom Gesundheitsfonds Steiermark. 500 Pakete stehen für den Sommer bereit. Gut 300 hat man bereits ausgegeben – der Sommer ist aber noch lang. Die Pakete sind ein guter Anfang, können aber nur Symptome bekämpfen.

Drogen machen Wärme nicht mehr spürbar

Im Volksgarten sitzt ein Mann auf einer Parkbank. Seine dunkelbraunen Haare hat er zu einem Dutt zusammengebunden. Er trägt eine dicke rot-schwarze Jacke – trotz 33 Grad. Ausziehen möchte er sie nicht, ihm sei nicht warm. Ein Szenario, das Fuchs und Hackl kennen. Viele ihrer Klienten konsumieren Drogen. Sie betäuben nicht nur den Geist, sondern auch das Körpergefühl. Kälte und Hitze sind dann schlichtweg nicht mehr spürbar. Drogen, Alkohol und Hitze sind eine denkbar schlechte Kombination. Das Problem: Bei Menschen mit Suchterkrankungen ist der Konsum keine Entscheidnung mehr, sondern ein Zwang.

Am Ende ihrer Runde kehren die beiden zurück zu dem Platz neben dem Abgang zur Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof. Es ist eine Stunde vergangen, beide sind durchgeschwitzt. Wo vorhin noch der Mann mit der Bierdose gelegen hat, ist jetzt nur mehr heißer Asphalt zurückgeblieben. Ob jemand anders die Rettung gerufen hat? Ob die Polizei ihn mitgenommen hat? Ob er trotz seines Zustandes selbst in die Bahnhofsmission geschafft hat? Man weiß es nicht.