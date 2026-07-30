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Vier Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen
Trotz der geltenden Waffenruhe haben neue israelische Angriffe im Gazastreifen mindestens vier Menschen getötet. In Khan Younis habe ein Luftangriff einen Mann und ein achtjähriges Mädchen getötet, meldete die örtliche Gesundheitsbehörde am Donnerstag. Zudem habe eine Rakete in Al-Bureij ein 18 Monate altes Kind getötet und mindestens acht Menschen verletzt. Außerdem hätte israelischer Beschuss in der Nähe von Gaza-Stadt einen Menschen getötet und zehn verletzt.