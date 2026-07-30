Vier Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Trotz der geltenden Waffenruhe haben neue israelische Angriffe im Gazastreifen mindestens vier Menschen getötet. In Khan Younis habe ein Luftangriff einen Mann und ein achtjähriges Mädchen getötet, meldete die örtliche Gesundheitsbehörde am Donnerstag. Zudem habe eine Rakete in Al-Bureij ein 18 Monate altes Kind getötet und mindestens acht Menschen verletzt. Außerdem hätte israelischer Beschuss in der Nähe von Gaza-Stadt einen Menschen getötet und zehn verletzt.

© APA/AFP Palestinians gather around a crater following overnight Israeli bombardment in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, on May 19, 2026. Despite an October ceasefire in the Gaza war, triggered by Hamas’s October 2023 attack on Israel, the territory remains gripped by daily violence as Israeli strikes continue, with both the military and Hamas accusing each other of violating the truce. (Photo by Bashar Taleb / AFP)