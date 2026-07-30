Erdbeertiramisu

Tiramisu ist der Klassiker unter den Desserts. Wieso es also nicht einmal mit einem cremigen Erdbeer-Tiramisu versuchen?

Tiramisu ist bestimmt eines der beliebtesten Desserts auf der ganzen Welt. Kein Wunder: Tiramisu mit seiner mascarponigen Cremigkeit aus dem schönen Italia kann man sich nicht entziehen und Erdbeeren locken jedes Jahr wieder ungemein.

Das Rezept von „Kosa kocht“ alias Sandra Kollegger ist kinderleicht und so cremissimo, und mit griechischem Joghurt und herrlicher Mascarpone ganz fix in der Form.

So geht‘s:

(1 Torte mit 24 cm Durchmesser)

© Kosa kocht

Zutaten 8 Portionen 400 g Löffelbiskuit

Löffelbiskuit 500 g Erdbeeren

Erdbeeren 250 g Mascarpone

Mascarpone 250 g griechisches Joghurt (10% Fett) 250 g Sahne

Sahne 2 EL Zucker

Zucker 1 TL Vanillezucker

Vanillezucker 1 Stk. Zitrone (½ für die Erdbeeren, ½ für die Creme)