In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Himmelberg ging es unter anderem um den Hochwasserschutz, ein Sonnensegel für die Tiebelzwerge und Verstärkung für den Kindergarten.

Während die meisten Gemeinden über den Sommer ihre Gemeinderatssitzungen aussetzten, zeigte sich die Himmelberger Politik voller Tatendrang und versammelte sich kürzlich zu einer Sitzung. 14 Punkte standen auf der Tagesordnung.

Gleich mehrere Punkte betrafen die Himmelberger Jugend. Allen voran die Zusatzkraft für Inklusionskinder im kommenden Kindergartenjahr. „Wir haben im Kindergarten auch Kinder, die wahrscheinlich einen sonderpädagogischen Bedarf haben werden“, erklärt Bürgermeister Heimo Rinösl (SPÖ). Bereits im vergangenen Kindergartenjahr setzte man auf diese Zusatzkraft. Am Dienstag wurde über ihre Verlängerung für das kommende Jahr abgestimmt. „Sie ist zur Unterstützung des Teams da, weil der Bedarf auch weiterhin besteht.“ Das Gremium stimmte der Verlängerung einstimmig zu.

Die nächsten beiden Punkte umfassten die Kostenübernahme der Schülerbeförderung im Gelegenheitsverkehr sowie die Durchführung von Kindergartentransporten und deren Kostenübernahme. Die Maßnahme kostete im vergangenen Jahr rund 40.000 Euro. „Es ist jedes Jahr neu zu beschließen.“ Und beschlossen wurde es auch – einstimmig. Weiters gab es ein Ansuchen von der Kindertagesstätte Tiebelzwerge. „Sie haben ein Sonnensegel um 500 Euro angekauft“, erklärt der Bürgermeister. Der Gemeinderat stimmte der Kostenübernahme zu.

© Markus Traussnig Bürgermeister Heimo Rinösl

Ein weiterer Punkt thematisierte das diese Woche stattfindende 20-jährige Partnerschaftsjubiläum zwischen Himmelberg und Bad Saulgau. Die Kosten für die Feierlichkeiten – rund 8000 Euro – werden von der Gemeinde übernommen. „Als Unterstützung der Schützengarde.“ Gut 150 Saulgauer haben sich für die Festivität angekündigt. Nächtigen werden sie im Ort. Teilweise in der Gastro, teilweise privat, und an die 100 finden Platz in der Volksschule. „Wir haben Notbetten organisiert und für die Besucher passt es super, da sie nicht wegfahren müssen. Sie haben alles in der Schule – von sanitären Einrichtungen bis zur Verpflegung“, erklärt Rinösl.

Ins Wasser gefallen ist abermals der Hochwasserschutz. Seit zwei Jahrzehnten versucht man in der Gemeinde, einen solchen zu errichten. „Nun haben wir wieder einen Anlauf gestartet.“ Ein Sachverständiger wurde beauftragt, der die Grundstücksablösen bewerten sollte. Anschließend wurden Gespräche mit den Eigentümern geführt, ob sie einverstanden wären. Die Eigentümer jedoch hatten gewisse Forderungen, wie etwa jährliche Zahlungen für die Benutzung der Flächen. Die Gemeinde jedoch kann solchen Forderungen nicht nachkommen. „Stand heute kann die Gemeinde das Projekt nicht umsetzen.“