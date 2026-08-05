20 Jahre lang waren Hermine und Franz Wurm mit dem Gasthaus zum Wurmerl eine fixe Größe in Parschlug. Vor dem Ruhestand wird noch einmal groß gefeiert.

Jeder Abschied fällt schwer, insbesondere wenn er nach langer Zeit erfolgt. Seit 2006 hatten Hermine und Franz Wurm das Wirtshaus „Wurmerl“ im Kapfenberger Ortsteil Parschlug betrieben und sich eine verlässliche Stammkundschaft aufgebaut. Nun übergeben sie ihren Betrieb mit Oktober an Michael Schabhüttl und verabschieden sich in den Ruhestand.

„Der Franz ist eine Legende! Das wird schwer zu toppen sein“, waren sich Gäste bei einem Besuch der Kleinen Zeitung im Frühjahr sicher. Vor dem endgültigen Abschied gibt es aber noch zwei Möglichkeiten, gemeinsam mit den scheidenden Wirtsleuten zu feiern.

© KLZ / Moritz Prettenhofer Franz und Hermine Wurm betreiben das Wirtshaus „Wurmerl“ nicht mehr lange

Diese laden zunächst am 15. August zum Jubiläumsfest auf der Festwiese bei der Parschluger Feuerwehr. Los geht es dort bereits um 15 Uhr, der Festakt mit Bieranstich und anschließendem Musikprogramm erfolgt ab 18 Uhr. Am Tag darauf (16. August) veranstalten die Wurms dann ihr 20. Oldtimertreffen mit einer Ausfahrt von St. Lorenzen nach Parschlug und anschließender Party auf der Festwiese.