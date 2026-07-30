Nach Chlorgasaustritt kein Badebetrieb in Kärntner Freibad

Am Abend des 29. Juli mussten mehrere Feuerwehren zum Bleiburger Freibad ausrücken. Derzeit steht die Anlage.

Eine bei über 30 Grad Celsius unpopuläre Nachricht musste der Bleiburger Bürgermeister Daniel Wrießnig am Vormittag des 30. Juli in den sozialen Medien verkünden. „Aufgrund eines technischen Defekts ist derzeit kein Badebetrieb möglich“, hieß es auf der Facebookseite der Bleiburger Volkspartei.

Was ist geschehen?

Was ist geschehen? „Es kam gestern am 29. Juli gegen 22 Uhr zu einem Chlorgasaustritt im Technikraum im Keller“, berichtet Vizebürgermeister Johann Rigelnik (ÖVP), der als politischer Referent für das Freibad der Stadtgemeinde Bleiburg/Pliberk verantwortlich zeichnet. Danach sei unmittelbar die Feuerwehr alarmiert worden. „Die Einsatzleitung der Feuerwehr Bleiburg stellte gemeinsam mit dem zuständigen Betreiber am stationären Messgerät im Erdgeschoss stark erhöhte Chlorgaskonzentrationen fest. Aufgrund dieser Messwerte wurde der betroffene Technikraum im Kellergeschoss erkundet. Unverzüglich wurde die Zufuhr der Chlorgasflaschen geschlossen und Spezialkräfte mit Chemieschutzausrüstung nachalarmiert“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Völkermarkt auf ihrer Facebookseite über den Einsatz, an dem neben der FF Bleiburg auch die FF Loibach sowie die FF Michael ob Bleiburg beteiligt war.

Chemieschutztrupps im Einsatz

Drei Chemieschutzträger der Feuerwehr Völkermarkt sowie drei Chemieschutzträger der Feuerwehr St. Michael ob Bleiburg wurden mit einem Handmessgerät mit Chemikalienschutz der Schutzstufe 3 in den Keller entsandt. Die Messungen bestätigten die erhöhten Werte des stationären Messsystems. Im Anschluss wurden die Ventile der Chlordosierung geschlossen und Druckbelüfter zur Belüftung des Technikraumes eingesetzt. Bereits zuvor wurde im Außenbereich ein Hydroschild aufgebaut, um eventuell austretendes Chlorgas niederzuschlagen. In weiterer Folge wurden die beiden Chemieschutztrupps abwechselnd eingesetzt, um laufend Kontrollmessungen durchzuführen und den Einsatzerfolg zu überwachen.

„Es hat keine Gefahr für die Anrainer bestanden“, sagt Rigelnik. Derzeit stehe die Anlage. „Wir warten jetzt auf die Ankunft eines Technikers aus Salzburg, der die Anlage überprüfen wird“, fährt der Vizebürgermeister fort.