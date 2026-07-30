Feuerwehrmann starb bei Waldbrand-Einsatz in Griechenland

Bei den Waldbränden in Griechenland ist ein dritter Feuerwehrmann ums Leben gekommen. Er sei nahe einem Feuer bei Ageranos im Süden der Halbinsel Peloponnes bewusstlos aufgefunden und in einem Krankenhaus für tot erklärt worden, hieß es in Medienberichten unter Berufung auf die Feuerwehr. Zur genauen Todesursache gab es zunächst keine Angaben. Zuvor waren bereits auf der Insel Kreta zwei Feuerwehrleute im Kampf gegen die Flammen umgekommen.

© APA/AFP Hunderte Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen