Mit einer neuen Werkstätte und einem Veranstaltungsbereich baut das Autohaus Seidnitzer in Hofstätten an der Raab weiter aus. Vor kurzem erfolgte der Spatenstich.

Autohaus-Geschäftsführer Johann Seidnitzer (2.v.l) mit Ehrengästen und Partnern beim großen Spatenstich

Mit dem Spatenstich für einen weiteren Zubau setzt das Autohaus Seidnitzer in Hofstätten an der Raab seinen Ausbau fort. Bis Ende des Jahres soll hinter dem bestehenden Firmengebäude ein neues Betriebsgebäude mit Werkstätte entstehen. Zusätzlich ist ein Veranstaltungsbereich geplant, dessen Eröffnung im kommenden Jahr vorgesehen ist. Errichtet wird der Zubau von der Firma Kulmer Bau aus Pischelsdorf.

Beim Spatenstich freute sich Geschäftsführer Johann Seidnitzer gemeinsam mit seinem Team eine Vielzahl an Ehrengästen willkommen zu heißen, darunter Bürgermeister Werner Höfler.

© KLZ / Manuel Glettler Bis nächstes Jahr soll eine neue Werkstätte und ein Veranstaltungsbereich entstehen

Neue E-Auto-Marke

Bereits vor wenigen Wochen wurden am Standort eine großflächige Photovoltaikanlage sowie mehrere E-Ladestationen in Betrieb genommen. Der erzeugte Strom soll künftig auch für den erweiterten Betrieb genutzt werden.

Ein weiterer Schritt ist die Aufnahme der Elektroautomarke „Polestar“ in das Angebot des Autohauses. Die Fahrzeuge werden bereits seit Jänner 2026 am Standort Hofstätten an der Raab präsentiert. Ausschlaggebend für die Zusammenarbeit war die enge technische Verwandtschaft der Marke mit dem langjährigen Partner Volvo. Dadurch können bestehende Werkzeuge und Infrastruktur weitgehend weiterverwendet werden.

1 / 6 Zahlreiche Ehrengäste nahmen beim Spatenstich zum großen Ausbau teil © KLZ / Manuel Glettler

Das Unternehmen eröffnete seinen ersten Standort vor 25 Jahren in Koglhof und investiert seither kontinuierlich in den Ausbau seiner Standorte. Mit der Erweiterung sollen die Kapazitäten im Werkstättenbereich erhöht und das Angebot am Standort Hofstätten weiter ausgebaut werden.