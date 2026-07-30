Anfang Juli drang ein Mann in ein Einfamilienhaus in St. Margarethen an der Raab ein und stahl Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Der Hausbesitzer (86) überrasche ihn dabei.

Die Polizei fahndet mit diesem Phantombild nach dem Täter

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Fahndung nach einem bislang unbekannten Einschleichdieb. Er drang am Dienstag, dem 7. Juli, gegen 18.30 Uhr in Takern I ( Gemeinde St. Margarethen an der Raab) ein Einfamilienhaus ein und dürfte Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen haben. Dabei wurde er vom Bewohner überrascht. Der Täter stieß den 86-Jährigen gegen die Wand. Der Pensionist blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun mittels Phantombild. nach dem Unbekannten.

Hinweise erbeten Täterbeschreibung: Statur/Größe: ca. 192 cm groß, helle Hautfarbe

ca. 192 cm groß, helle Hautfarbe Haare/Bart: schwarze, kurz rasierte Haare; schwarzer Vollbart (seitlich gepflegt und konturiert)

schwarze, kurz rasierte Haare; schwarzer Vollbart (seitlich gepflegt und konturiert) Bekleidung: helles, kurzärmeliges Oberteil mit blauen Streifen, lange helle Hose, Halbschuhe Hinweise an die Polizeiinspektion St. Margarethen an der Raab (Telefonnummer 059133 6272).

Vor dem Haus wartete ein Komplize auf den unbekannten Täter. Beide Männer flüchteten zu Fuß und stiegen kurz darauf in einen schwarzen BMW SUV mit Wiener Kennzeichen. Im Auto befanden sich zwei weitere Personen. Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Umgebung verlief ohne Erfolg.

Polizei rät: Haustür immer versperren

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, die Haus- bzw. Wohnungstüren zu verschließen, auch bei kurzer Abwesenheit oder wenn man sich im Garten oder im Haus aufhält. Unversperrte Türen erleichtern es Dieben, rasch ins Gebäude zu gelangen.