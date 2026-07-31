Mit seinem neuen Roman „Besser als nie“ gelingt Stephan Thome eine kluge Bestandsaufnahme des aktuellen gesellschaftlichen Klimas.

Nach 17 Jahren zurückgekehrt in die deutsche Provinz, die auch die österreichische sein könnte, ist der Schriftsteller und Sinologe Stephan Thome mit seinem Roman „Besser als nie“. 2009 gewann sein Debüt „Grenzgang“ den aspekte-Literaturpreis und landete auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis, zuletzt erschienen von ihm Romane über Taiwan, wo er seit 2005 lebt. Jetzt also eine Fortsetzung von „Grenzgang“, die aber auch problemlos ohne Kenntnis des Vorgängerbuches gelesen werden kann.

Alle paar Jahre findet in dem fiktiven Städtchen Bergenstadt ein Volksfest statt, das mit einem Festzug an die historische Absicherung der Gemeindegrenzen erinnern soll. Doch in Zeiten von Political Correctness und Social Media steht plötzlich der „Mohr“ im Mittelpunkt des medialen Interesses: Ein schwarz geschminkter Tambour soll wie seit Jahrhunderten den Festzug anführen. Den Begriff „Blackfacing“ hatte beim letzten Grenzgang noch niemand gekannt (man denke an diverse „Mohr im Hemd“- und „Negerbrot“-Kontroversen), doch nach der coronabedingten zweimaligen Verschiebung sind die Stadt und das gesellschaftliche Klima wesentlich verändert.

Das bekommen nun auch die aus dem ersten Grenzgang-Roman teilweise bekannten, inzwischen um fast zehn Jahre älteren Protagonisten zu spüren. Zu allem Überfluss stößt auch noch eine flapsige Bemerkung der Schulpsychologin Linda empörte Diskussionen an: Sie wollte sich als Ersatzreiterin für den Festzug anbieten, was von den Männervereinen und Burschenschaften brüsk abgelehnt wurde (siehe die Tiroler Schützen und ihre Ablehnung von Frauen!). Die überregionale Aufmerksamkeit ist der Stadt wegen Rassismus- und Sexismus-Vorwürfen jedenfalls gewiss.

Das ist mit flotten Dialogen und stimmiger Figurenzeichnung stellenweise witzig zu lesen, lässt an die Dorfromane von Juli Zeh und anderen denken. Eine gut beobachtete, unterhaltsame und kluge Bestandsaufnahme des aktuellen gesellschaftlichen Klimas!

Stephan Thome. Besser als nie. Suhrkamp. 490 Seiten, 28,80 Euro