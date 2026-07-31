Manfred Lutnik gehört der Bergrettung an. Zu seinen Einsätzen zählen die Bergung verletzter Personen, Sucheinsätze und Seilbahnbergungen. Besonders belastend seien Einsätze mit Todesopfern.

Seit 15 Jahren gehört Manfred Lutnik aus Bleiburg/Pliberk der Bergrettung Bad Eisenkappel an, die im gesamten Bezirk Völkermarkt im Einsatz steht. Die Begeisterung für die Berge entdeckte der 56-Jährige, als er mit seiner Frau und den Naturfreunden immer öfter auf Tour ging.

Die Ausbildung dauerte 3 Jahre

Der Weg zur Bergrettung war anspruchsvoll. „Die Ausbildung dauerte drei Jahre. Vorher mussten wir einen harten Aufnahmetest bestehen. Es folgten Fels-, Winter-, Eiskletter- und Gletscherkurse. Vorkenntnisse waren gefragt“, erzählt Lutnik, der dort ehrenamtlich tätig ist. Die Ortsstelle zählt rund 40 Mitglieder, derzeit befinden sich viele junge Anwärter in Ausbildung. Regelmäßige Übungen gehören für alle dazu. „Wir bilden uns ständig weiter. Neue Entwicklungen wie Drohnen oder die grenzüberschreitende Zusammenarbeit machen unsere Arbeit noch vielseitiger.“

Zu den Einsätzen gehören die Bergung verletzter Personen, Sucheinsätze und Seilbahnbergungen. Besonders belastend seien Einsätze mit Todesopfern. „Wir reden im Team darüber, das macht es leichter. Lieber erinnere ich mich an jene Einsätze, die gut ausgegangen sind“, so Lutnik, gelernter Tischler, arbeitet heute beruflich in der Pulverbeschichtung. Auch Hubschraubereinsätze und Übungen am Seil gehören zum Alltag. Derzeit absolviert Lutnik die Ausbildung zum Hundeführer eines Lawinensuchhundes. „Die Arbeit mit den Tieren begeistert mich. Ich freue mich auf diese neue Aufgabe.“

Der Vater eines Sohnes verbringt auch seine Freizeit gerne in den Bergen. Sein Rat an Bergsportler: „Mit guter Ausrüstung unterwegs sein und jede Tour sorgfältig planen.“ Was ihn nach 15 Jahren noch immer motiviert? „Ich will Menschen helfen. Außerdem haben wir eine großartige Kameradschaft und freuen uns auf jede Ausbildung.“