Jugend Eine Welt im Libanon: Alltag als Überlebenskampf

Im Vorfeld des Jahrestags der verheerenden Hafenexplosion in Beirut hat die österreichische Hilfsorganisation Jugend Eine Welt in einer Presseaussendung über die weiterhin dramatische Situation im Land berichtet. Die Katastrophe vom 4. August 2020 zerstörte große Teile der Hauptstadt und tötete Hunderte Menschen. Heute stehe die Bevölkerung laut der Hilfsorganisation aufgrund des Kriegs zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz und Israel erneut vor einer humanitären Krise.

© APA/AFP Israelische Angriffe verschärfen humanitäre Krise im Libanon