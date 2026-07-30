Cornish Pasties

1 Mehl und Salz in einer Rührschüssel miteinander vermischen. Stückchenweise die kalte Butter und das Schmalz hinzugeben und den Teig gut verkneten.

2 Nach und nach das Wasser dazugeben und zu einem geschmeidigen Teig kneten. Eine Kugel formen, in Frischhaltefolie einpacken und für ca. 45 Minuten in den Kühlschrank geben.

3 Für die Füllung, die Karotten sowie die Kartoffeln in kleine Würfel schneiden und mit dem Faschiertem vermischen. Die Zwiebel klein schneiden und dazu geben. Den Knoblauch und die Petersilie fein hacken und mit dem Rest der Füllung vermengen. Damit die Füllung cremig wird, etwas Rindsuppe oder Gemüsefond dazu geben.

4 Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und Senf würzen.

5 Nach der Ruhezeit den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und in 8 gleich große Portionen teilen. Auf einer mit Mehl bestreuten Arbeitsfläche rund ausrolle. Mit Hilfe einer Schüssel oder einem kleinen Teller gleich große Kreise ausschneiden (ca. 17 cm Durchmesser). Die Reste nochmal zusammen kneten und wieder ausrollen.

6 Die Füllung gleichmäßig auf die kreisförmigen Teige verteilen. Darauf achten, dass sich die Füllung nur auf einer Teighälfte befindet und nicht bis zum Rand reicht.

7 Die Ränder leicht mit Ei bestreichen und den Teig zusammenklappen. Die Ränder gut andrücken, bis eine Halbmondform entsteht. Mit den Fingern eine Wellenform in den Teig drücken.

8 Die Pasties mit Ei bestreichen und mit einer Gabel vorsichtig ein paar Löcher in den Teig stechen.