Kinder von Freunden in den Urlaub mitnehmen: Das ist zu beachten
Wenn Kinder mit anderen Familien verreisen, ist eine Vollmacht wichtig. Sonst gibt es im Ausland Probleme wegen Kindesentziehung, warnt eine Kärntner Anwältin.
Was ist zu beachten, wenn Familien die minderjährigen Freunde der Kinder mit in den Urlaub ins Ausland nehmen?
Man hat für diese Zeit die Aufsichtspflicht, die keinesfalls verletzt werden darf. „Es ist unerlässlich, sich vorab eine Vollmacht der Obsorgeberechtigten ausstellen zu lassen“, betont Rechtsanwältin Kornelia Kaltenhauser aus Klagenfurt. Ohne diese schriftliche Einverständniserklärung können Erwachsene, die im Ausland ein anderes Kind bei sich haben, unter Umständen in den Verdacht der Kindesentziehung geraten. „Die Vollmacht sollte nicht nur das Einverständnis zur Reise umfassen, sondern auch eine Ermächtigung für notwendige ärztliche Behandlungen. Sonst darf man für das Kind nicht in medizinische Eingriffe einwilligen, was im Notfall zu kritischen Verzögerungen führen kann. Praktisch sind zudem Angaben zu Allergien und Medikamenten, die das Kind nimmt.“ Vorsicht: „Manche Länder verlangen sogar eine beglaubigte Vollmacht der Obsorgeberechtigten.“
Wenn ich auf andere Kinder aufpasse und sie verletzen sich etwa beim Ballspielen. Muss ich dann haften?
„Keine Sorge, eine Haftung entsteht nicht automatisch bei jeder Verletzung, sondern nur dann, wenn die Aufsichtspflicht schuldhaft verletzt wurde. Es handelt sich um eine Verschuldenshaftung.“ Entscheidend ist laut Gesetz, ob die Aufsichtsperson „die nach den Umständen gebotene Sorgfalt hat walten lassen“. Die zentrale Frage lautet: War die Gefahr für eine verständige Aufsichtsperson vorhersehbar und hätte der Unfall durch zumutbare Maßnahmen verhindert werden können? „Unvorhersehbare Unglücksfälle, die trotz altersgerechter und angemessener Beaufsichtigung passieren, führen nicht per se zu einer Haftung“, weiß die Anwältin.
Ihr Tipp für Familien, wenn Jugendliche alleine ins Ausland reisen?
„Das Kind soll eine Einverständniserklärung der Eltern mitnehmen. Dieses Dokument kann bei Grenzkontrollen oder in Notfällen entscheidend sein, um zu belegen, dass die Reise auch mit dem Willen der Obsorgeberechtigten erfolgt ist. Die Entscheidung, ob ein Minderjähriger alleine verreisen darf, treffen die Eltern im Rahmen ihres Aufenthaltsbestimmungsrechts.“ Maßgeblich seien immer die Reife und Selbstständigkeit des Jugendlichen sowie die Art und Ziel der Reise.