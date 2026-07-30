Was ist zu beachten, wenn Familien die minderjährigen Freunde der Kinder mit in den Urlaub ins Ausland nehmen?

Man hat für diese Zeit die Aufsichtspflicht, die keinesfalls verletzt werden darf. „Es ist unerlässlich, sich vorab eine Vollmacht der Obsorgeberechtigten ausstellen zu lassen“, betont Rechtsanwältin Kornelia Kaltenhauser aus Klagenfurt. Ohne diese schriftliche Einverständniserklärung können Erwachsene, die im Ausland ein anderes Kind bei sich haben, unter Umständen in den Verdacht der Kindesentziehung geraten. „Die Vollmacht sollte nicht nur das Einverständnis zur Reise umfassen, sondern auch eine Ermächtigung für notwendige ärztliche Behandlungen. Sonst darf man für das Kind nicht in medizinische Eingriffe einwilligen, was im Notfall zu kritischen Verzögerungen führen kann. Praktisch sind zudem Angaben zu Allergien und Medikamenten, die das Kind nimmt.“ Vorsicht: „Manche Länder verlangen sogar eine beglaubigte Vollmacht der Obsorgeberechtigten.“